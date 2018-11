Salon CAL

Während in den Victor-Hugo-Ausstellungshallen die Luxembourg Art Week stattfand, lud der CAL zu seinem traditionellen Salon in den Tramsschapp ein. Ausgestellt waren 110 Werke von 40 zeitgenössischen Künstlern. Der Prix Werner wurde dieses Jahr an Roland Schauls für „Windstille“ und an Sandra Lieners für „Settembre“ verliehen.

Fotos: Thierry Martin