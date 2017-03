Am vergangenen Samstag wurden im Escher Theater die Preise der 7. Ausgabe des „Salon International d’art contemporain“ vergeben. In der Kategorie des Zweidimensionalen bekam Rol Steimes den ersten Preis für seine Bilder von Belval. In der Kategorie des Dreidimensionalen wurde die irakisch-französische Künstlerin Ragdad für ihre Pferdeskulpturen ausgezeichnet. Zudem ehrte die Stadt Esch Hans-Peter Menge mit ihrem eigenen Preis.

Fotos: Fabrizio Pizzolante (Editpress)