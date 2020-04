Zoubereedung

1. Fir de wäissen Deeg an enger Schossel mam Mixer d’Margarine mam Zocker schaumeg schloen an d’Vanill bäi maachen. Lues a lues d’Miel bäi mësche, bis den Deeg grimmeleg gëtt. Den Deeg mat der Hand liicht knieden, bis en zesummen hält, eng Bull formen an op mannst fir 2 Stonnen an de Frigo stellen.

2. Fir de brongen Deeg, d’Margarine mam Zocker schaumeg réieren, dann d’Miel, de Kakaopulver an d’Waasser bäi mëschen. Den Deeg mat der Hand liicht knieden an op mannst fir 2 Stonnen an de Frigo stellen.

3. De wäissen an de brongen Deeg jeeweils an en ongeféier 8 mm déckt Quadrat vu 16×16 cm ausrullen. Mat engem grousse Messer d’Säiten an d’Ecker no drécken. Am Beschte schafft een hei op engem Blat Bakpabeier, fir datt den Deeg net un der Aarbechtsplack peche bleift. Wann den Deeg ze grimmeleg ass, en fir d’éischt mat der Hand platt drécken an duerno mat engem Rouleau glat maachen. D’Quadrater an jeeweils 9 gläich déck Sträife schneiden.

4. Eng hell Sträif tëschent zwou donkeler leeën. Elo op dës hell Sträif eng donkel leeën an op déi donkel jeeweils eng hell. Dëst nach emol widderhuelen. Esou kritt een eng Zill mat engem 3×3 Schachbrietmuster. Dat Ganzt mat de rechtleche Sträife widderhuelen an eng zweet Zill formen. Déi Zillen a Bakpabeier awéckelen a fest drécken. Dann fir eng hallef Stonn an de Frigo stellen.

5. De Schäffchen op 180°C virhëtzen. D’Zillen a 5 mm déck Scheiwe schneiden an op ee mat Bakpabeier beluechtent Bakblech leeën. 10-12 Minutte baken an ofkille loossen.

* Gutt ze wëssen: Fir ze baken huelt Dir am beschten eng vegan Margarine, déi, esou wéi Botter, am Frigo haart gëtt.

Zesummegestallt vum: Cheryl Cadamuro // Fotoen: Privat-Archiv Sven Muhlen