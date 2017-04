In „Die Antrittsvorlesung“ setzt sich Regisseur Didi Danquart mit der Verantwortung eines Hochschullehrers gegenüber seinen Schülern auseinander und betraut Schauspieler Luc Feit mit der schwierigen Rolle eines sich rechtfertigenden Waffen-SS-Mitglieds.

Text: Gabrielle Seil (gabrielle.seil@revue.lu) / Fotos: Mirjam Knickreim, TNL

Im November 2014 kommt es an der Universität Konstanz zu einem Eklat. Im Audimax wird Gerhard Zahners „Die Liste der Unerwünschten“ aufgeführt. Auf der Bühne steht Luc Feit und spielt Hans Robert Jauß, renommierter Literaturwissenschaftler, Romanist und Mitbegründer der Rezeptionsästhetik. Doch nicht die Forschung und der Ruf des Gelehrten stehen im Mittelpunkt des Monologs, sonders dessen Nazi-Vergangenheit. Das Publikum ist entsetzt. Von einem Nachspiel ist die Rede. Denn es kann doch nicht sein, dass das Theater zum Ort der Diffamierung wird.

Gerhard Zahner hat für sein Stück selbst nachgeforscht. Und herausgefunden, dass Hans Robert Jauß maßgeblich an der Deportation von rund 8.000 französischen Soldaten, die freiwillig in der Wehrmacht dienten, nicht jedoch den Vorstellungen der Waffen-SS entsprachen und daher ins Konzentrationslager Stutthof oder in ein Arbeitslager geschickt wurden, beteiligt gewesen ist. Der Professor für Romanische Literaturen hat sich selbst indes stets nur als Mitläufer bezeichnet. Genau diese Lüge greift „Die Liste der Unerwünschten“ auf und stellt die Frage nach Wahrheit und Wirklichkeit der NS-Geschichte. Nach einer Vergangenheit, die nicht deshalb aufhört, weil sie vergangen ist.

Statt über Literaturgeschichte spricht Hans Robert Jauß in seiner „Antrittsvorlesung“ von seiner NS-Karriere.

Aus dem Nachspiel wird ein Vorspiel: Filmemacher Didi Danquart, ein Jugendfreund von Gerhard Zahner, zeichnet die Inszenierung auf, um an einer eigenen filmischen Installation zu arbeiten. So entsteht „Die Antrittsvorlesung“. Die theatralische Fassung der Rede von Hans Robert Jauß oder besser gesagt: die theoretische Anti-Rede seiner berühmten Vorlesung von 1967. Statt über die „Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft“ zu rezitieren, spricht er über seine Rolle als Ausbilder von Eliteoffizieren im faschistischen Deutschland. Und der Regisseur geht noch einen wichtigen Schritt weiter. Er setzt das, was Hitler und Reichsinnenminister Heinrich Himmler gemacht haben, mit dem gleich, was heute in Afghanistan und anderen islamistischen Ländern passiert: Indoktrinierung.

Einerseits geht es darum, ein kollektives Verschweigen aufzudecken. Andererseits sucht Hans Robert Jauß in „Die Antrittsvorlesung“ nach Erklärungen für das, was er getan hat. Das Stück lebt in der Fiktion. Die Dokumente, die seine Karriere in der Waffen-SS belegen, sowie die Hinweise auf seine Beteiligung an Kriegsverbrechen sind allerdings real. Nach dem Skandal an der Uni Konstanz wird eine historische Dokumentation in Auftrag gegeben. Der Potsdamer Historiker Jens Westermeier kommt darin zu einem klaren Ergebnis: Jauß hat belastende Punkte seiner Biografie vertuscht. Darunter auch einen SS-Einsatz in Kroatien. Sein Bataillon sei u.a. im Partisanenkrieg eingesetzt gewesen und habe dort „Sühnemaßnahmen“ durchgeführt. Was heißt, dass Menschen umgebracht worden sind. Obwohl eine individuelle Tatbeteiligung nicht nachzuweisen sei, habe Jauß als Kompanieführer Mitverantwortung zu tragen, so Jens Westermeier. Er hat die Uraufführung von „Die Liste der Unerwünschten“ gesehen und fand Luc Feit „unheimlich einnehmend“.

Von den schauspielerischen Qualitäten des Luxemburgers ist Didi Danquart gleicher-

maßen begeistert. Beide kennen und schätzen sich seit einigen Jahren. Beide sind dafür bekannt, sich gern mit kritischen und provokativen Themen und Rollen zu beschäftigen, und haben nicht die geringste Angst, anzuecken. Dass Luc Feit Hans Robert Jauß auch noch ziemlich ähnlich sieht, ist hingegen purer Zufall. Doch warum soll das Luxemburger Publikum sich für den Fall eines Konstanzer Professors interessieren? Weil „Die Antrittsvorlesung“ – wie bereits erwähnt – die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet. Weil das Stück auf spannende und innovative Weise die Geschichte als Geschichte erzählt. Weil kein Krieg enden kann, solange der Nachschub an Kämpfern nicht ausgeht, und weil es auch hierzulande Kollaborateure gegeben hat, die Schuld auf sich geladen haben.

In seiner Studie „Vertrauen und Gewalt“ geht Jan Philipp Reemtsma auf die schmerzhafte Frage ein: „Wie ist es möglich, dass die Mörder unsere ganz normalen Väter wurden?“ Ähnliche Fragen stellt Didi Danquarts Stück. Wie kann es sein, dass ein Mann mit brauner Vorgeschichte eine bundesrepublikanische Größe wurde? Und wieso wird beim Umgang mit der NS-Vergangenheit immer noch oft daran appelliert, die Toten ruhen zu lassen? Als Hans Robert Jauß’ Vertuschung 1996 öffentlich wird, tilgen Wissenschaftsvereinigungen seinen Namen. Zitierkartelle schließen ihn aus. Schüler distanzieren sich von ihm, während andere Versuche der Ehrenrettung unternehmen. Wie dem auch sei, der Schaden ist nicht wieder gut zu machen. Fazit: Das Theater braucht weiterhin Stücke wie „Die Antrittsvorlesung“, um seiner Rolle als aufrüttelnde Waffe im Kampf für die Wahrheit gerecht zu werden.