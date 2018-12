Fahr lässig!

Bei den Fahreindrücken bleibt vor allem hängen, dass der Honda CR-V eine gemütliche Gangart vorzieht, bei Bedarf zwar aus den Puschen kommt und geräuschvoll hochorgelt, um sich dann in schnellen Kurven auf Landstraßen auch schnell hochzuschaukeln. Die Fahrwerksabstimmung – wie eigentlich das ganze Auto, von den Pedalen über die Lenkung bis zu den Dämpfern – ist eher weich und auf Konsens ausgerichtet. Nicht, dass das an sich schlecht ist, besonders bei langen Fahrten, aber die Fahrdynamik kann so dem vermeintlich sportlichen Look nicht ganz das Wasser reichen. Sondern verrät, dass der sehr praktische und mit vielen Ablagen und Fächern gesegnete CR-V, mit seiner breiten und tief angesetzten Ladefläche, zwar den Sportler optisch gibt, aber nur den Familienmenschen am Ende des Tages garantiert. Mit dem stufenlosen CVT-Getriebe wäre, Schaltwippen hin, Sportmodus her, die Messe in der Fuchsröhre sowieso schnell gelesen.

Kann er denn wenigstens off-roaden? Das haben wir nicht ausprobiert, aber eines ist gewiss: mit Kind und Kegel im Supermarkt oder Hund und Mountainbike Waldesrand zeigt er sich von der besten Seite, denn entgegen vielen Konkurrenten sieht er nicht nur außen sehr groß ist, er ist es innen ebenfalls. Solide gemacht, etwas konfus im Aufbau und der Handhabung, aber wie zu erwarten beruhigend in Sachen Zuverlässigkeit. So sparsam wie auf dem WLTP-Blatt, ist er in Wirklichkeit allerdings nicht. Das ist nicht so schlimm: er ist in guter Gesellschaft.