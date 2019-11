Was Dany Niesen in Rekordzeit geglückt ist, könnte neidisch machen. Vor knapp drei Jahren malt sie ihr erstes Bild, nun stellt sie bereits aus. Und Pläne für die Zukunft liegen auch schon bereit.

Es gibt in jedem Leben Phasen, in denen sich nichts von der Stelle zu bewegen scheint und man an Langeweile fast zu ersticken droht. Aber es gibt auch Momente, die Unerhörtes möglich machen und neue Weichen stellen. Oder all die Dinge Wirklichkeit werden lassen, die man bislang nicht zugelassen hat. Dany Niesen wächst in einer Familie auf, die Antiquitäten und Kunst liebt. Ihre Mutter sammelt altes Porzellan und Liebhabermöbel mit der gleichen Leidenschaft wie sie Gemälde bekannter Luxemburger Künstler erwirbt. Die wertvollsten und schönsten Stücke werden nicht verkauft, sondern finden ihren Platz im eigenen Haus und in dem der Tochter.

„Et ass ëmmer méi däischter ronderëm mech ginn mat all deene schwéiere Schief an donkle Biller. Ech hu mech op eemol net méi richteg wuel gefillt.“ Und genau in dem Augenblick kommt die heute 55-Jährige auf die Idee, selbst hellere Bilder zu malen. Künstlerische Ambitionen verfolgt sie damals nicht, doch mit jedem neuen Werk wächst ihr Ehrgeiz. Es macht ihr Spaß, sich nach Feierabend in die heimische Garage zurückzuziehen und dort mit Spachteln und dicken Pinseln zu hantieren. Alles in allem hat sie großes Talent. Weil sie jedoch nicht hundertprozentig davon überzeugt ist, besucht sie Kunstkurse bei Yvette Rischette. „Heiansdo weess een als Ufänger net, wéi een eng Toile soll andeelen. Do kann engem am Cours weidergehollef ginn.“

Während ältere Bilder noch zurückhaltend mit Farbe sind, kommt bei rezenten Werken eine fast schon überschwängliche Freude am Experimentieren zum Ausdruck.

Seitdem ist höchstens ein gutes Jahr vergangen. Dany Niesen hat mittlerweile zwei Nachmittage in der Woche frei, „mee ech molen nach ëmmer am léifsten owes, wann et roueg am Haus aus“. Im Wohnzimmer hängen zwar nach wie vor zwei Ölgemälde von Henri Feltgen und Josy Meyers, aber an den restlichen Wänden versammeln sich eigene Werke. Und es werden immer mehr. Noch sei es nur ein Hobby, aber sobald sie nicht mehr berufstätig sei, könnte sie sich durchaus vorstellen, sich nach einer Werkstatt umzuschauen und richtig loszulegen. Dazu hätte sie jedenfalls ziemlich Lust. Momentan ist sie allerdings ein klein bisschen gestresst. Wegen der ersten Ausstellung. Dany Niesen will alles perfekt machen. Von den Einladungen über die Vernissage bis hin zum Aufhängen ihrer Werke. Wie viele Leute werden kommen? Wie viele möchten ein Bild von ihr kaufen? Obwohl sie sich keinem Druck aussetzen will und alles mit größtmöglicher Gelassenheit angehen möchte, ist und bleibt ein Debüt eine höchst spannende Angelegenheit.