Mit einer fast komplett neuen Mannschaft ist Union Titus Petingen in die Fußballsaison der BGL Ligue gestartet und überwintert nun als Herbstmeister. revue machte sich auf die Suche nach dem Erfolgsrezept des Fusionsvereins.

Er gilt als filigraner Techniker und Experte für Standardsituationen. Ob als Linksaußen oder als hängende Spitze – Artur Abreu ist torgefährlich wie kaum ein anderer zurzeit im luxemburgischen Fußball. Einst hat ihn ein Trainer sogar mit dem „jungen Johan Cruyff“ verglichen. Was bei dem 25-Jährigen ein Schmunzeln hervorruft. Zu viel der Ehre, meint Abreu. Von Vergleichen dieser Art hält er nicht viel. Zumindest eines hat er aber mit der niederländischen Fußballlegende gemeinsam: Beide erzielten gegen Benfica Lissabon ein Tor. Der 2016 verstorbene Cruyff schoss in der Saison 1971/72 im Halbfinale der Landesmeister für Ajax das einzige Tor seiner Mannschaft gegen die Portugiesen, Amsterdam gewann später den Cup – und Abreu traf vor gut zwei Jahren im Spiel von Vitória Guimarães gegen die Reserve von Benfica zum entscheidenden 1:0.

Abreu empfängt mich in seiner Differdinger Wohnung und erklärt, wie es zu den jüngsten Erfolgen mit Union Titus Petingen kam und erzählt von den Erfahrungen, die er in seiner Zeit in der Reserve des nordportugiesischen Clubs gesammelt hat. Auch wenn der Durchbruch nicht gelang: „Das Jahr bei Vitória hat mir einiges gebracht“, sagt er. „Es war mir wichtig, Erfahrung zu sammeln.“ Dazu gehört nicht zuletzt, bei einem Verein der laut UEFA-Ranking siebtstärksten europäischen Liga gespielt und dort unter hochprofessionellen Bedingungen trainiert zu haben. Bereits vorher war Abreu bei Union Titus unter Vertrag. Dass der Verein eine Partnerschaft mit Vitória zum Austausch von Spielern einging, sei nur nebenbei erwähnt. Und dass auch der Petinger Trainer Carlos Fangueiro einige Jahre in Guimarães spielte, für Vitória 124 Ligaspiele absolvierte und dabei 24 Tore erzielte, ist ebenfalls eher Nebensache.

Die Hauptsache ist vielmehr, dass Union Titus Petingen nach der Hinrunde zurzeit Spitzenreiter der BGL Ligue ist und als Herbstmeister überwintert. Der Fusionsverein, 2015 aus CS Petingen und dem FC Titus Lamadeleine entstanden, ist die Überraschungsmannschaft der Saison. Mit vier Punkten Vorsprung vor Progrès Niederkorn und fünf Punkten vor Fola Esch führt Fangueiros Team die Tabelle an. Bereits am zweiten Spieltag wies es den Titelverteidiger und Serienmeister F91 Düdelingen mit 2:0 in die Schranken. Dass die Petinger daraufhin weiter ein ums andere Mal gewannen und die Spitzenposition festigten, hat kaum jemand erwartet. Mittlerweile verzeichnen sie zehn Saisosiege in der Liga auf der Habenseite. Nach einem sechsten, neunten und achten Platz seit dem Aufstieg ist Union Titus in eine neue Dimension vorgestoßen.

Doch wie war das möglich? „Wir funktionieren gut zusammen“, erklärt Artur Abreu. Doch zuerst und vor allem hat der Verein von Präsident Jean-Paul Duarte in dieser Saison ein fast komplett neues Gesicht erhalten. Zwar blieb Abreu als Offensivkraft erhalten, aber um ihn herum verließen der Kroate Filip Bojic (Virton) und der Deutsch-Kroate Christian Silaj den Klub. Letzterer wechselte zum Rivalen Niederkorn. Insgesamt 15 Spieler gingen, andererseits kamen 19 neue hinzu. Es handelte sich also keineswegs um einen Aderlass, sondern um eine Auffrischung. „Es waren sogar 20 neue Spieler“, korrigiert Carlos Fangueiro. Der sympathische Vater von vier Kindern, der 2012 beim FC Atert Bissen seinen Einstand als Trainer – zuerst als Spielertrainer – gab und als Jugendtrainer in Petingen fungierte, bevor er vor einem Jahr Chefcoach wurde, wirkt selbst noch jugendlich, als er die revue-Redaktion besucht. Er strahlt den Elan aus, mit dem seine Mannschaft die Konkurrenz überraschte. Der Trainer steht auch dafür, das fast Unmögliche möglich gemacht zu haben. Bei einem Komplettumbau einer Fußballmannschaft geht kaum jemand davon aus, dass die neue Struktur gleich reibungslos funktioniert und die Spieler sofort harmonieren. „Wir haben nicht nur einfach neue Spieler für die jeweiligen Positionen gesucht“, erklärt Fangueiro, „sondern auch die richtigen Charaktere, die zusammenpassen.“

Ein solches Vorhaben muss, wie gesagt, nicht zwingend erfolgreich sein. Es braucht Anlaufzeit. Doch Fangueiro gelang es. „Er hat von Anfang an für Harmonie gesorgt“, bestätigt Yannick Kakoko. Der bald 30-jährige Deutsche mit kongolesischen Wurzeln ist einer der Neuen. Im defensiven Mittelfeld absolvierte er alle 13 bisherigen Ligaspiele. Nach dem Erfolgsrezept gefragt, antwortet er spontan: „Es ist diese Siegermentalität, dieser absolute Wille zu gewinnen.“ Hinzu komme die Fähigkeit Fangueiros, mit den Spielern umzugehen. Für Kakoko, der eine jahrelange Erfahrung mitbrachte und sie für sein neues Team in die Waagschale legt, ist dies mit entscheidend. „Ich wollte unbedingt wieder häufiger Fußball spielen, was mir Freude bereitet“, sagt er. Das blieb ihm bei F91 in der Saison zuvor meistens verwehrt.

Der Saarbrücker, Sohn von Etepe Kakoko, des früheren Nationalspielers von Zaire, hat bereits eine abwechslungsreiche fußballerische Karriere hingelegt: Einst besuchte er zusammen mit den späteren Stars Thomas Müller, Toni Kroos, David Alaba und Holger Badstuber das Bayern-Internat und wurde mit den B-Junioren des FC Bayern München deutscher Meister. Später spielte er unter anderem für die Spielvereinigung Greuther Fürth in der Zweiten Liga und vier Jahre in Polen. „Das hat mich sehr stark geprägt“, sagt Kakoko. Nach einem Jahr in Düdelingen holte ihn Union-Titus-Sportdirektor Yassine Benajiba – der Belgo-Marokkaner war selbst jahrelang als Spieler in Diensten von F91 – nach Petingen. „Er schenkte mir in einer schwierigen Zeit sein Vertrauen, was ich ihm hoch anrechne“, sagt Kakoko. Und was er an Fangueiro schätzt: „Es ist seine Spielphilosophie, aber auch seine Fähigkeit, innerhalb kurzer Zeit eine Mannschaft zu formen, in der die Chemie stimmt.“ Außerdem sei es nicht nur das Fußballerische, mutig nach vorne zu spielen, was zähle, sondern der menschliche Faktor.

Die Spieler sollten in sein Spielsystem passen, und dessen Prinzipien befolgen – und die sei vor allem vom Ballbesitzfußball geprägt, erklärt der Trainer. Als zwei seiner Lehrmeister, unter denen er spielte, bezeichnet er die beiden portugiesischen Landsleute Leonardo Jardim, bis vor Kurzem Trainer von AS Monaco ist, sowie den Meistercoach von Benfica, Jorge Jesus, der zuletzt Flamengo Rio de Janeiro zur Copa Libertadores und bis ins Finale der Klub-WM brachte. Wie Kakoko ist Fangueiro ein fußballerischer Globetrotter, schließlich war er außer in Portugal unter anderem in England und Zypern im Einsatz. Und als einer der wenigen Spieler in Europa kann er einen Titel als vietnamesischer Champion vorweisen. Fangueiro muss schmunzeln. Über Union Titus weiß er: „Es ist vor allem die Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern, was die Stärke unserer Mannschaft zurzeit ausmacht.“ Aber auch die Ausgewogenheit, die sich in einer sicheren Abwehr zeigt sowie darin, dass die 30 Tore in der Hinrunde auf zehn verschiedene Torschützen verteilt sind. Neun davon erzielte Abreu, achtmal traf Mittelstürmer Idir bzw. Eddire Mokrani.

Selbstverständlich herrscht Euphorie in Petingen. „Aber mehr im Umfeld als unter den Spielern“, stellt Carlos Fangueiro fest. Sein Saisonziel war es, unter die ersten fünf Teams zu kommen. Er weiß, dass die Spitzenteams enger zusammenliegen als in den Jahren zuvor und dass der Überraschungseffekt, von dem Union Titus vielleicht eine Zeit lang profitierte, verflogen sein wird. Aus dem unbekannten Jäger, dem unbeschriebenen Blatt, wird nach der Winterpause ein Gejagter. Die anderen Teams, von denen es bisher nur der Fola gelang, den neuen Primus zu besiegen, haben sich allmählich auf diesen eingestellt. „Das merkt man“, sagt Fangueiro. Während des nachgeholten Spitzenspiels gegen Niederkorn, habe er einen Moment daran gedacht, sein System vielleicht etwas umzustellen. „Dann aber besann ich mich“, erzählt er, „und ließ so weiterspielen, wie wir es gewohnt sind.“ Zu spielen, um zu spielen, aber auch erfolgreich. Den zwischenzeitlichen Rückstand machte kein geringerer als Artur Abreu wett, der per Elfmeter das 1:1 erzielte. „Wir müssen immer an das nächste Spiel denken, das kommt“, sagt der Routinier Kakoko. „Jedes ist wie ein Endspiel.“

Carlos Fangueiro ist sich bewusst, eine junge Truppe um sich geschart zu haben, in der noch Potenzial steckt. „Wir können etwas Besonderes erreichen“, sagt der 43-Jährige. Der Coach sieht sich als Motivator. Das Geheimnis des Erfolgs sei aber, und das entspricht der Einfachheit der Fußballphilosophie, „le boulot“ – die harte Arbeit – und auch, „toujours attentif“ zu sein. Es ist der Spielaufbau, aber auch das Vertrauen auf die eigene Stärke. Dass die Konkurrenten wie Niederkorn und Fola auf der Lauer liegen und F91 in der Rückrunde nicht mehr die Doppelbelastung mit der Europa League hat, wissen Spieler wie Trainer. Dagegen, den Titel zu holen, kann niemand etwas haben, aber auch Fangueiro meint: „Wir müssen uns immer auf das nächste Spiel fokussieren.“ Und seine Jungs dürfen vor allem nicht die „Siegermentalität“ verlieren.

Fotos: Gerry Schmit (2) (Editpress), Wildson Alves (3)