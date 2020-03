Es ist sowohl ein soziales als auch ein ökologisches Projekt. Im Sozialladen „Vintage M(o)od“ der Croix-Rouge werden gespendete Waren zum Verkauf angeboten. Der Erlös ermöglicht es, Bedürftige kostenlos einzukleiden.

Kleidungsstücke aus zweiter Hand werden weltweit immer häufiger gekauft. Sei es, um den Geldbeutel zu schonen, aus ökologischen Gründen oder ganz einfach aus Liebe zum Retro-Trend. Vorurteile gibt es längst keine mehr. Die Zahlen sprechen für sich. Laut einer Studie der weltweit größten Secondhand-Plattform „ThredUp“ werden jedes Jahr, allein in den USA, immer weniger neue Kleidungsstücke gekauft. Bis 2028 könnten, laut Prognose, Secondhand-Artikel im Durschnitt 13 Prozent des Inhalts eines amerikanischen Kleiderschranks ausmachen. Gebrauchte Waren zu kaufen ist also längst nichts mehr für Zweitklassige. Im Gegenteil. Die spannende Schnäppchenjagd kann sich sogar als sinnvolle Solidaritätsaktion ergeben. Seit Anfang Februar überschreiten jeden Tag neugierige Passanten und erfahrene Secondhand-Shopper die Schwelle eines Charity Shops, der seine Türen nur wenige Schritte neben dem großherzoglichen Palast geöffnet hat.

„Vintage M(o)od ist ein Solidaritätsladen“, betont Isabelle Vekemans, Verantwortliche für die Sach- und Lebensmittelspenden beim Luxemburger Roten Kreuz. „Die zum Verkauf angebotenen Kleidungsstücke und alle anderen Waren sind aus zweiter Hand und stammen von unseren großzügigen Spendern.“ Der Innenraum wurde mit viel Liebe zum Detail mit zahlreichen Waren verziert. Hosen, Hemden, Mäntel, Taschen, Schmuck und sogar tolle Tischgarnituren und Essgeschirr gibt es hier zum Schnäppchenpreis im Angebot. „Es gibt ebenfalls Produkte im Neuzustand, die uns Geschäftsleute spenden oder es handelt sich um zurückgesendete Pakete, die uns die Post zur Verfügung stellt. So wird verhindert, dass diese weggeworfen oder zerstört werden.“

„Die zum Verkauf angebotenen Kleidungsstücke und alle anderen Waren sind aus zweiter Hand und stammen von unseren großzügigen Spendern.“

Isabelle Vekemans, Verantwortliche für die Sach- und Lebensmittelspenden beim Luxemburger Roten Kreuz

Die Artikel, die hier zum Kauf angeboten werden, sind zum größten Teil ein Überschuss an Kleidungsstücken, die derzeit in den Kleiderstuben des Luxemburger Roten Kreuzes nicht dem entsprechen, was Bedürftige, die dort kostenlos eingekleidet werden, benötigen.

„Wir haben uns entschlossen, diesen Überschuss zum Kauf anzubieten und mit dem Gewinn die fehlende Kleidung zu kaufen, die uns in den Kleiderstuben des Roten Kreuzes fehlt“, erklärt Isabelle Vekemans. „Es fehlen uns immer wieder Männerkleidung in kleinen Größen und Männerschuhe. Frauenkleidung haben wir zum Beispiel genügend in unseren Kleiderstuben.“