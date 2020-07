Der zweifache Landesmeister im Grillen, Daniel Fischer, hat sich für revue vier himmlisch süße Sünden für den Grillrost ausgedacht, die bei Naschkatzen garantiert für ein unvergessliches Geschmackserlebnis sorgen werden.

Fotos: Georges Noesen

Seine Terrasse hat er in eine echte Außenküche verwandelt, ausgestattet mit hochwertigen Grillgeräten, von denen mir die meisten total unbekannt sind. Im Hintergrund grüne Wiesen soweit das Auge reicht. Nur in der Ferne ist eine kleine Gruppe von Kühen zu erkennen, die gemütlich vor sich hin grast. Keine Menschenseele weit und breit. Ein Plakat an der Wand gibt den Ton an: „Der du stehst im Garten. Geheiligt werde dein Feuer. Dein Qualm komme, dein Duft geschehe. Wie am Tag so auch bei Nacht.“ Als sei das Grillen seine Religion. Doch übertreiben wir nicht. Sicher ist, Daniel Fischer ist kein herkömmlicher Hobby-Brutzler. „Grillen ist für mich eine echte Herausforderung“, verrät er. „Es geht mir hauptsächlich darum, immer wieder neue kulinarische Kreationen auszuprobieren.“ Der 49-Jährige ist Präsident und Teamchef der „Taste Exploders“. Ein vierköpfiger Verein, der 2016 und 2019 die luxemburgische Grillmeisterschaft gewonnen hat. Dieses Event wird, seit 2014, von der „Lëtzebuerger Grill Federatioun A.s.b.l“ jedes Jahr in Bad Mondorf organisiert. Seine Leidenschaft fürs Grillen hat Daniel vor zwölf Jahren entdeckt. Allerdings nicht mit einem klassischen Holzkohle-Grill, sondern mit einem Monster aus Stahl, das mir in der Outdoor-Küche sofort aufgefallen ist. „Das ist ein Smoker“, erklärt mit der Grillmeister. „Sechs Millimeter dicker Stahl hat das Ding und es wiegt nicht weniger als 300 Kilo“. Im Internet wurde er damals auf das eigenartige Grillgerät, das besonders in den USA sehr verbreitet ist, aufmerksam.