Test: Mario Tennis Aces

Vor 23 Jahren griff Mario zum ersten Mal zum Schläger. Anlässlich des Releases von „Mario Tennis Aces“ organisierten wir kurzerhand ein kleines Turnier, zwischen Redaktions- und WLG-Mitgliedern.

Genre: Sport / Studio & Publisher: Nintendo / Plattform: Nintendo Switch / Preis: 49,99 € / Form: physisch / Altersfreigabe: 0+

1995 startete die beliebte Tennis-Spielreihe, die sich durchaus mit „Match Point“, „Virtua Tennis“ oder „Top Spin“ messen kann. In Europa durften wir den kleinen italienischen Klempner jedoch erst fünf Jahre später in seinem Sport-Outfit auf der Nintendo64 bewundern. 2000 war ebenfalls, wie die wenigsten wissen, das Geburtsjahr von Bösewicht Waluigi – einem Charakter, der explizit für „Mario Tennis“ entwickelt wurde und seitdem, als Sidekick von Wario, nicht mehr aus der Franchise wegzudenken ist. In 18 Jahren hat sich die sportbasierte Reihe optisch ganz schön verändert, doch kann der neueste Teil auch spielerisch mithalten? Wir haben den Test gemacht.

Gegröle und Gelächter ließen nicht lange auf sich warten.

Bevor es losging, hieß es erst einmal: Spielfiguren auswählen. Rund 15 verschiedene sind spielbar. Und obwohl ich als Multimedia-Redakteurin gerne etwas anderes behaupten würde, waren es (vor allem) die anwesenden Frauen, die beim Anblick von Yoshi und Co. „oh, wie süß!“ quiekten. Doch gleich mehr zum Thema Gender und Gaming. Für diejenigen, die das Spiel noch nicht privat angezockt hatten, gab es eine Proberunde. Man will ja fair sein, auch im virtuellen Sport. Schnell wurde klar, dass nichts aus dem gemütlichen Antesten werden würde. Denn bereits in dieser ersten Phase heizten sich die Gemüter auf. Erste Kontrahentinnen waren Martine Decker (Grafikerin) und Isabell Spigarelli (Journalistin), die auf freundschaftlicher Basis gegeneinander antraten, wie man meinen möchte. Aber der Wettbewerbsmodus klinkte sich rasch ein: Gegröle und Gelächter ließen nicht lange auf sich warten. Beide begriffen intuitiv, wie das Spiel funktioniert. Insbesondere bei der zweiten Runde, nach einer kurzen Lernzeit, ging das Temperament mit ihnen durch. „Hier geht es ja wie beim Frauenfußball zu“, hallte aus der hinteren Ecke des umfunktionierten Büros. Ein Match, das für Gesprächsstoff sorgte und jetzt schon in die Annalen der revue eingegangen ist.