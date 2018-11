Die offizielle Beschreibung auf dem Cover der neuerschienen Trilogie lautet „Original 3 Games remastered“. Man sollte also nicht zu viel erwarten. Andererseits wurde das Spiel vom Entwicklerstudio „Toys for Bob“ entwickelt, die bereits 2017 mit dem neuen, alten Crash Bandicoot überzeugen konnten. Bei der „N. Sane Trilogy“ handelte es sich zweifellos um ein „Remaster“. Kein billig und schnell produziertes – wie es derzeit Mode ist, um mit minimalem Aufwand einen maximalen Umsatz zu erzielen –, sondern ein gutes. Bei „Spyro“ ist die Lage allerdings etwas anders: „Insomniac“, der Erfinder der Franchise, hatte sämtliche Daten der ersten drei Games verloren oder wollte sie schlichtweg nicht herausgeben. Da keine Originalquelle vorhanden war, entwickelte „Toys for Bob“ ein spezielles Tool, um die Daten soweit wie möglich zu rekonstruieren. Ein zeitaufwendiges Verfahren, doch es hat sich gelohnt.

20 Jahre später erhält „Spyro“ endlich das Aussehen, das es immer verdient hatte.

Als Mischung zwischen „Remake“ und „Remaster“ nutzt die „Reignited Trilogy“ die besten Eigenschaften beider Formen: Der Level-Aufbau ist identisch geblieben. Allerdings wurde das Design komplett überarbeitet, die Gestaltung fast neu erfunden. Aus unförmigen Klumpen wurden fantasievolle Landschaften, beeindruckende Bauwerke, charismatische Gegner. Die Texturen wurden mit modernen Mechanics aufgefrischt, das Spiel in das Zeitalter der HD-Grafik übertragen. Wie viele PS1-Klassiker war auch „Spyro“ schlecht gealtert. Jetzt, 20 Jahre später, erhält der Titel endlich das Aussehen, das er immer verdient hatte.

An der simplen Geschichte wurde nichts geändert. Im ersten Teil tritt der kleine Drache gegen Erzfeind Gnasty Gnorc an, im zweiten gegen Bösewicht Ripto und im dritten gegen die Zauberin. Als Jump’n’Run geht es vor allem darum, die verschiedenen Welten zu entdecken, grazil von Plattform zu Plattform zu schweben, einzellige Gegner zu verkokeln und alle Juwelen einzusacken. Das Gameplay wurde dabei deutlich verbessert. Allerdings kann es immer Eifer des Gefechts – genauso wie die Kameraeinstellung – für den einen oder anderen Aufreger sorgen. Eine Funktion, die sich als überaus praktisch erweist und neu eingeführt wurde, ist die Fast-Travel-Option, die es einem ermöglicht, auf Knopfdruck von Level zu Level zu reisen, ohne durch ein Portal laufen zu müssen. Daneben gibt es noch einige andere kleine Veränderungen, die sich so gut ins Spiel intergieren, dass sie kaum auffallen.

Um die Nostalgie aufrecht zu erhalten, engagierte man Tom Kenny, der schon in „Ripto’s Rage“ und „Year of the Dragon“ Spyros Synchronsprecher war. Außerdem wurde der Soundtrack von Komponist Stewart Copeland komplett neu aufgenommen und ein neuer Song („Tiger Train“) wurde eigens für die Trilogie geschrieben. Mit wenigen Klicks kann man den überarbeiteten Sound aber auch abschalten und stattdessen dem 1990er-Original lauschen.

„Spyro Reignited Trilogy” ist ein gelungenes Werk mit viel Liebe zum Detail, das die Herzen von Kindern wie Kindgebliebenen höher schlagen lässt – eine kreative Neuauflage, die nicht zuletzt durch ihren fairen Preis überzeugt.

Illustrationen: Activision, Anne Lommel