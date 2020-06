Tierschützer weisen auf das Leid von Versuchstieren hin. Menschenrechtler befürchten, dass mit Hilfe der Gentechnik Übermenschen gezüchtet werden können. Endzeitprediger prophezeien das Aufkommen von Diktaturen, die furchtlose Soldaten und willenlose Arbeiter klonen. Justine Blau reist derweil auf die Galápagos-Inseln, um vor Ort herauszufinden, ob die Sicyos villosa tatsächlich ausgestorben ist. Zurück kommt sie mit einer Menge Bilder im Kopf, die sich allmählich aneinanderfügen und eine mehr oder minder zusammenhängende Geschichte erzählen: „vida inerte“. Totes Leben. Ein Widerspruch? Nicht unbedingt. Kuratorin Marie-Noëlle Farcy erklärt das stete Hin und Her zwischen Wirklichkeit und Fantasie als ein sehr fruchtbares künstlerisches Terrain, auf dem jeder Kunstschaffende sich wohl fühlen muss.

In Cambridge und Paris hat Justine Blau ebenfalls für ihre Ausstellung recherchiert. Im Garten des Musée national d’histoire naturelle entstand beispielsweise die Schwarzweißaufnahme einer Skulptur, die in ihrer Hand ein Ei hält. Eine Fotomontage? Keineswegs. Eher der Beweis dafür, dass die Künstlerin Humor hat und sich dem doch recht schwierigen Thema ihrer Auseinandersetzung mit Charles Darwin auf ironische Weise zu nähern versucht hat. Zum Teil auch auf manipulatorische. Am beeindruckendsten ist in diesem Zusammenhang ihr Selbstporträt mit dem Titel „Manipulation“. Man sieht mehrere Hände, zwei Beine, viel Grün. Und etliche Reagenzgläser. Ich weiß zwar nicht, wie die Sicyos villosa aussieht, aber ich habe nach ihr auf dem Bild gesucht, und wahrscheinlich hätte ich sie gefunden, hätte ich gewusst, wonach ich suchen sollte. So funktioniert die gesamte Ausstellung. Man wird neugierig. Man stellt sich Fragen. Was bitteschön bedeutet beispielsweise der Untertitel „phusis kruptesthai philei“? Eine imaginäre Sprache? Nein, es handelt sich um einen Aphorismus von Heraklit und bedeutet in etwa „Die Natur mag es, sich zu verstecken“. Bereits im fünften Jahrhundert vor Christus übte der griechische Philosoph nachhaltige Kritik an der Lebensart der meisten Menschen und einer oberflächlichen Realitätswahrnehmung aus. Des Weiteren beschäftigte er sich – wie auch Justine Blau – mit dem Verhältnis von Gegensätzen und dem natürlichen Prozess beständigen Werdens und Wandelns. Ganz im Sinne von: Alles fließt.

Es geht in „vida inerte“ um die Beziehung zwischen Mensch und Natur sowie darum, dass die Gentechnik des 21. Jahrhunderts biologische Grenzen zu sprengen droht.

An dem Tag, an dem ich „vida inerte“ in der Galerie Nei Liicht besuchte, lief abends zufällig „Jurassic World“ im Fernsehen. Der Film spielt in einem Vergnügungspark voller Dinosaurier auf der fiktiven Insel Isla Nubar und erzählt davon, dass alle paar Jahre neue Attraktionen gezüchtet und aufgefahren werden müssen, um das Interesse der Besucher nicht zu verlieren. So grausig die Vorstellung ist, ausgestorbene Lebewesen wiederzuerwecken, ein russisch-japanisch-koreanisches Wissenschaftlerteam hat unlängst das Genom eines Mammuts entschlüsselt, das im ewigen sibirischen Eis gefunden wurde. Nun ist geplant, einem Elefanten ein befruchtetes Ei zu entnehmen, dessen Erbgut durch das Mammut-DNA zu ersetzen und das Ei einem Elefantenweibchen einzupflanzen. Nach 22 Monaten würde dann das erste Mammut seit 5.000 Jahren geboren werden. Unvorstellbar? Nicht für Biologen. Von der Komplexität des Themas der Ausstellung sollte man sich übrigens nicht abschrecken lassen, denn „vida inerte“ stimmt nicht nur nachdenklich, sondern lädt auch zum Schmunzeln ein.

Fotos: Justine Blau