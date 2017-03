Zehn Sekunden haben Steven Pitman gereicht, um von der Stimme der 16-jährigen Cheyenne überwältigt zu sein. Nun nimmt die Sängerin an einem internationalen Wettbewerb der Amy Winehouse Foundation teil. revue durfte beim Videodreh von „Back To Black“ dabei sein.

Fotos: Tania Feller (Editpress)

Vor zehn Jahren gelang der Britin Amy Winehouse mit „Back To Black“ der internationale Durchbruch. Anlässlich dieses Jubiläums hat die Amy Winheouse Foundation einen Video-Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem Künstler aus der ganzen Welt mit ihrer eigenen Interpretation eines Lieds des mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Albums mitmachen dürfen. Die junge französische Sängerin Cheyenne, die gerade ihr Debüt „Me, myself and I“ veröffentlicht hat, hat sich für den Titelsong entschieden. Aufgenommen wurde der Clip im „Gino’s“ in Esch/Alzette. Nun gilt es, Daumen zu drücken, denn die erst 16-Jährige, die von Steven Pitman gemanagt wird, ist mit Sicherheit nicht die einzige, deren Soulstimme an die viel zu früh verstorbene Popdiva erinnert.

Cheyenne, wann und wo haben Sie Ihren Manager Steven Pitman kennengelernt?

Das war im Sommer 2015 auf der „Braderie“ in Düdelingen. Und ein überaus glücklicher Zufall. Die Band meines Vaters, in welcher ich hin und wieder singe, und Steven hatten ihren Auftritt auf derselben Bühne. So sind wir nicht nur miteinander ins Gespräch gekommen, sondern Steven war anscheinend so sehr von meiner Stimme begeistert, dass er mir angeboten hat, mich unter seine Fittiche zu nehmen.

Was genau heißt?

Er kümmert sich halt um alles Geschäftliche und Organisatorische und ist in allen Belangen meiner Karriere sehr kreativ. Wofür ich ihm sehr dankbar bin, denn erstens hat er als einer der begehrtesten Elvis-Tribute-Acts Europas bereits viele Jahre und jede Menge Erfahrung im Showbusiness gesammelt, und zweitens erlaubt mir sein Engagement mir gegenüber, mich auf meine künstlerische Tätigkeit zu konzentrieren. Ich muss nicht nach Paris reisen, um mich dort mit Musikagenten zu treffen und gegebenenfalls Verträge auszuhandeln. Das macht er, und er macht das gut. Ich kann noch viel von ihm lernen. Wir sind ein gutes Team.

„Ich bin nicht bereit, es dem Schicksal zu überlassen, wo es mich hinführt, sondern ich werde für meinen Traumberuf hart arbeiten, wenn es sein muss.“

Was ist mit Ihren Studien?

(lacht) Selbstverständlich hat die Schule Vorrang. Weshalb es auch Stevens Plan ist, mich Schritt für Schritt ins Musikgeschäft einzuführen. Ich kann es mir nicht erlauben, Unterrichtsstunden zu schwänzen, um auf Tournee zu gehen. Und so sehr ich mir auch eine Karriere als Sängerin wünsche, ist mir schon klar, dass es einen Plan B geben muss.

Aha, und wie sieht diese Alternative aus?

Weil ich Sprachen und vor allem die englische Sprache liebe, könnte ich mir durchaus ein Studium in Anglistik vorstellen. Als Dolmetscherin oder Übersetzerin zu arbeiten, würde mir ebenfalls Spaß machen. Aber im Moment träume ich noch davon, als Musikerin Erfolg zu haben, und ich bin nicht bereit, es dem Schicksal zu überlassen, wo es mich hinführt, sondern ich werde für meinen Traumberuf hart arbeiten, wenn es sein muss.

Ihr Debütalbum „Me, myself and I“ vereint 13 Coverversionen berühmter Musiker und Gruppen sowie den Song „L’ange déchu“, der Ihr Vater, zusammen mit Ihrem Onkel, für Sie geschrieben hat. Musik scheint Ihnen gewissermaßen in die Wiege gelegt worden zu sein, oder?

Oh ja, ich singe zwar erst seit letztem Sommer in der Rockabilly-Band meines Vaters, aber ich bin tatsächlich mit Musik groß geworden. Das Gitarrespielen habe ich mir übrigens selbst beigebracht. Auf dem Album spiele ich zudem Klavier und singe sämtliche Chorstimmen selbst.

Demnach sind Sie als ein wahres Naturtalent zu bezeichnen. Gibt es trotzdem Vorbilder? Amy Winehouse, zum Beispiel?

(lacht) Nein. Eigentlich möchte ich meinen eigenen Stil finden und nicht mit anderen verglichen werden. Dass ich an dem Video-Wettbewerb der Amy Winehouse Foundation teilnehme und mich für den Song „Back To Black“ entschieden habe, hat einzig und allein damit zu tun, dass dieses Lied gut zu meiner Stimme passt. Zudem wäre es ziemlich arrogant, mich mit einer fünffachen Grammy-Gewinnerin zu messen.

Eine Bienenkorbfrisur würde aber mit Sicherheit toll zu Ihnen passen…

… ich bin schon froh, dass Marta Kurzeja mich für den Video-Dreh so toll schminkt, dass der Kameramann so viel Geduld hat und Steven ein Perfektionist ist.

Die CD-Release findet am 7. April in der Brasserie Soundcheck in Mertzig statt.

