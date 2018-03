„Wenn Sie ein Windrad in Ihrem Garten haben oder Sonnenkollektoren auf dem Dach, dann Hut ab. Wenn wir aber die Welt ergrünen lassen wollen, müssen wir unser Stromnetz grundlegend umbauen.“ Das schrieb der Journalist Thomas L. Friedman vor elf Jahren und benutzte dabei den Begriff „Green New Deal“ für eine ökologische Wende der Industriegesellschaft. Das war noch bevor Barack Obama US-Präsident wurde, mit dem die Vereinigten Staaten klima- und umweltpolitisch einen neuen hoffnungsvollen Weg beschritten. Der „Green New Deal“ wurde zum Schlagwort, der weltweit Verbreitung fand.

Zehn Jahre später scheint sich das (Wind-)Rad der Zeit zurückgedreht zu haben. Im Weißen Haus poltert Donald Trump gegen alle klimapolitischen Anstrengungen und ist dabei, die ökologischen Fortschritte seines Amtsvorgängers rückgängig zu machen, unter anderem dessen Plan für eine saubere Energie. Doch das Rad der Geschichte lässt sich nicht so einfach zurückdrehen: Das Pariser Klimaabkommen von 2015 und – auf europäischer Ebene – die Richtlinien zu den erneuerbaren Energien 2009 und zur Energieeffizienz 2012 sind Meilensteine, die bedeutsam für die Energiewende und im Kampf gegen den Klimawandel sind. Umweltpolitik und Klimaschutz sind längst nicht mehr nur grünen Parteien vorenthalten. Auch andere Parteien haben sich einen grünen Anstrich oder – besser gesagt – einen grünen Deckmantel verpasst. Ob Original oder Fälschung: Tatsache ist, dass europaweit wie auch in den einzelnen Ländern klima- und energiepolitisch etwas geschieht und geschehen muss.

Der „Prosumer“ erneuerbarer Energie ist Teil eines grünen „New Deal“.

Eine Herausforderung besteht darin, dass die Pro-Kopf-Emissionen von klimaschädlichen Treibhausgasen gesenkt werden müssen. Die viel beschworene „dritte industrielle Revolution“, die in der Strategie von US-Ökonom Jeremy Rifkin anvisiert wird, geht einher mit einem erhöhten Bedarf an Strom aus erneuerbaren Quellen. Schon in zwei Jahren soll hierzulande der Anteil der „Erneuerbaren“ am Strommix elf Prozent betragen (mehr darüber in dieser „grünen“ revue). Zurzeit liegt er noch bei sieben Prozent. Die Strategien, wie sich die Entwicklung des Energieverbrauchs vollzieht, sind unterschiedlich. Ein Zauberbegriff der Stunde ist das „Prosuming“, das sich aus „producing“ und „consuming“ zusammensetzt: Bürger verbrauchen Strom und produzieren zugleich.

Selbstgemachter Strom von Stromselbstversorgern, das klingt einfach. Zurzeit verkaufen die privaten Fotovoltaikbetreiber den von ihnen erzeugten Strom an die Netzbetreiber und erhalten dafür Einspeisevergütungen. Künftig sollen sie ihre Energie teils selbst nutzen dürfen, ebenso kleine Ökostromgemeinschaften, zu denen sich Nachbarn oder die Bewohner einer Straße zusammenschließen können. Auf den Eigenverbrauchsanteil müssten keine Steuern bezahlt werden. Die „Prosumer“ können selbst entscheiden, ob sie den Strom selbst nutzen oder weiterverkaufen. Wirtschaftsminister Étienne Schneider hat dazu am Anfang des Monats neue Fördermaßnahmen und einen Gesetzentwurf vorgestellt. Ziel ist nach Schneiders Worten ein „intelligentes Stromnetz“. Dies wäre „ein Quantensprung“, meint der Minister. Oder anders gesagt: Es wäre Teil eines grünen „New Deal“, ganz nach dem Geschmack der Umweltministerin.