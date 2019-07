Wenn die französische Gemeinschaft Luxemburgs einen Tag zum Feiern hat, dann ist es der 14. Juli, Frankreichs Nationalfeiertag. Das erkennt man an den vielen Ereignissen, die über Stadt und Land unter dem Zeichen des „14 juillet“ abgehalten werden. Höhepunkt ist allerdings immer wieder der Empfang der französischen Botschaft in der Hauptstadt, wo sich auch dieses Jahr wieder viel Prominenz auf Einladung von Botschafter Bruno Perdu eingefunden hatte. Der Jahrestag des Sturms auf die Bastille wurde in feinstem Zwirn im Cercle-Gebäude gefeiert.

Fotos: Thierry Martin