Bei einer Militäroffensive im Südsudan im vergangenen Jahr sind unzählige Frauen und Mädchen systematisch vergewaltigt worden. Wie so oft hat der Krieg die Bestie im Menschen zum Vorschein gebracht. Die Gewalt zieht sich wie eine rote Blutspur durch die Menschheitsgeschichte. Vom Altertum bis zur Neuzeit, von den Gräueln im Dreißigjährigen Krieg bis zum Massensterben im Ersten und Zweiten Weltkrieg – Kriege, mit denen auch Massenvergewaltigungen einhergingen –, von dem von US-Soldaten begangenen Blutbad im vietnamesischen My Lai bis zu den Massakern von Ruanda und Srebrenica in Bosnien-Herzegowina. Der Krieg enthemmt und kehrt die dunklen Seiten des Menschen nach außen. Er ist der Vater von allen, wie der griechische Philosoph Heraklit sagte, vor allem aber erzeugt er Gewalt, so wie Gewalt Gegengewalt erzeugt.

Dass der Krieg auch sexualisierte Gewalt gebiert, ist lange Zeit tabuisiert worden. Dass diese als Instrument des Krieges benutzt wird, ob im Kongo wie auch in Syrien oder anderswo, darüber wurde lange geschwiegen. Die Täter bleiben meistens unerkannt oder zumindest häufig straffrei. Die Opfer, die große Mehrheit davon Frauen, oft Kinder, aber auch Männer, sind nicht nur traumatisiert und lebenslang geschädigt, sondern auch stigmatisiert und ausgegrenzt. Denis Mukwege setzt sich seit mehr als 20 Jahren für die Vergewaltigungsopfer im Osten der sogenannten Demokratischen Republik Kongo ein. Zusammen mit Nadia Murad, die selbst Opfer von sexueller Sklaverei der Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien war, hat der Gynäkologe im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis erhalten – und hat sehr viel getan, um das Thema weltweit ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Ein weiterer Schritt ist die Initiative „Stand Speak Rise Up“ von Großherzogin Maria Teresa gegen sexualisierte Gewalt in Kriegs- und Krisengebieten – und die zurzeit stattfindende internationale Konferenz. Die Opfer dieser Verbrechen bekommen endlich eine Stimme verliehen und können darüber sprechen. Aber weitere Schritte müssen folgen.

Dem Weltrechtsprinzip muss mehr Geltung verschafft werden.

Sexualisierte Gewalt kann vermieden werden, in Friedenszeiten wie in Kriegszeiten. Sie ist auch keine unvermeidliche Nebenwirkung von Kriegen. Sie ist ein Verbrechen. Die Opfer dürfen nicht ausgegrenzt werden, sondern die Täter gehören namentlich angeprangert. Und sie gehören bestraft. Doch bisher kamen die Täter der kongolesischen Armee und der anderen bewaffneten Gruppen ebenso straflos davon wie jene in Syrien. Die Straflosigkeit muss ein Ende haben, denn sie produziert weitere Gewalt. Weil die Justiz in den jeweiligen Ländern meistens korrupt oder politisch gesteuert ist, weil sie versagt oder schlichtweg inexistent ist, müssen internationale Gerichte ihre Rolle übernehmen. Sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe muss weltweit genauso strafrechtlich verfolgt werden wie andere Menschenrechtsverletzungen, wie etwa Folter oder Mord. Seit den 90er Jahren haben die Bemühungen zugenommen, dem Weltrechtsprinzip international mehr Geltung zu verschaffen. Ein aktiver Verfechter ist der deutsche Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck. So wurden etliche Verantwortliche für Folter, Mord und das Verschwindenlassen in den lateinamerikanischen Militärdiktaturen vor Gericht gestellt und verurteilt. Kaleck weiß aber auch, „dass es angesichts der massenhaften Gewalt gar nicht anders möglich ist, als erst einmal die Toten zu zählen und die Leichen zu identifizieren, um irgendwo anzufangen“. Viele engagierte Menschenrechtler kommen demnach in ihrer Arbeit gar nicht dazu, mit den oft traumatisierten Überlebenden zu sprechen, um gemeinsam mit ihnen zu versuchen, die Täter strafrechtlich zu verfolgen.

Umso wichtiger ist „Stand Speak Rise Up!“ Auch internationale Tribunale wie das für Ruanda oder für Jugoslawien – von Letzterem wurde der bosnisch-serbische Kriegsverbrecher Radovan Karadži´c vergangene Woche zu lebenslanger Haft verurteilt – waren bisher Ausnahmen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der 2002 seine Tätigkeit aufnahm, ist leider nur für 60 Prozent der Staaten weltweit zuständig. Er ist zwar eine auf Dauer angelegte Einrichtung. Aber Länder wie China, Indien, Israel, Russland, Türkei und die USA haben das entsprechende Römische Statut für den Strafgerichtshof nicht ratifiziert oder haben ihre Unterschrift zurückgezogen.