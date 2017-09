In Leudelingen gab es Croissants, in Bourglinster ein Glas Crémant, in Vianden war man mit Fackeln unterwegs, in Ettelbrück lockerten Gesangseinlagen das Gehen auf, in Hoscheid wurde viel gelacht… Insgesamt hatten die Wanderer, die der FLMP-Einladung gefolgt waren und am Tag der geführten Wanderung teilnahmen, richtig Spaß.

Fotos: Gabrielle Seil