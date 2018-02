Probefahrt

Unser Ceed war zwar fast bis zur Unkenntlichkeit verkleidet, doch einige Merkmale konnten wir enttarnen, zumal wir den nackten Wagen im Nachhinein auch kurz in vollem blauem Glanz zu sehen bekamen. Die Kanten sind jetzt klarer, weniger verspielt und chaotisch, schlichtweg erwachsener geworden. Das Heck ist breiter und das Dach tiefer angesetzt, vorne sowie hinten wurden moderne Optiken eingebaut, die der um Einiges sportlicheren Tigernase jetzt die passenden „Eckdaten“ verleihen. Zu Anfang wird es erst einmal fünf Motoren geben: einen 1.4 MPI-Benziner, drei Turbo-GDi-Benziner mit 1,0, 1,4 bzw. 1,6 Liter Hubraum sowie einen 1,6-Liter-CRDi-Diesel. Eine elektrische Variante wird es vorerst nicht geben, denn diese alternativen Antriebe werden von KIA zur Zeit in anderen Modellen, wie dem Soul, verbaut. Das muss fürs Erste reichen.

Bei der Ausfahrt fiel vor allem die verbesserte Lenkung auf, deren Übersetzung vergrößert wurde und die nun mehr Feedback von der Straße in die Handgelenke vermittelt. Als Vorserienfahrzeug ließ der leicht knarzende und manchmal rasselnde Ceed zwar derzeitig kaum Schlüsse über den finalen Fahrkomfort zu (Abrollgeräsche sehr wohl, Windgeräusche viel weniger), doch die Dämpfung gegen Schall und Vibration scheint durchaus gelungen zu sein. Das Cockpit ist mit zahlreichen Knöpfen gesegnet, die ergonomisch gut platziert sind, die Sitze sind hingegen etwas kurz geraten, aber dafür sehr komfortabel und gut verarbeitet. Das Lenkrad ist griffig, die verwendeten Materialien insgesamt okay. Das Platzangebot ist in beiden Reihen akzeptabel, auch wenn der Einstieg in den Fond wegen dem tieferen Dach und der nicht so weit öffnenden Tür nichts für allzu ungelenkige Zeitgenossen ist. Der Kofferraum ist gewachsen, die Schulterbreite im Innern auch.

Als Getriebe stehen ein mittelknackiger Handschalter mit sechs Vorwärtsgängen sowie ein Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Stufen parat. Letzteres funktionierte ganz ordentlich im Zusammenspiel mit einem 136 PS starken Diesel, der in Wirklichkeit viel munterer zu Werke ging, als seine Angaben auf dem Papier vermuten ließen. In der nächsten „autorevue“ werden wir etwas intensiver auf den neuen KIA Ceed eingehen – darin werden Sie auch in den Genuss von unzensierten Bildern kommen.