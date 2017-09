Zum 20. und leider letzten Mal stellten Tätowierer und Piercer aus dem In- und Ausland ihr künstlerisches Talent beim International Tattoo & Piercing Meeting im Kulturzentrum Larei in Vianden unter Beweis. An der Beliebtheit von Tattoos und Piercings wird das Ende des Events allerdings nichts ändern.

Fotos: Marie-Anne Hilger & Chantal Lipperts