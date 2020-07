Mit René Penning hat die Escher Kulturfabrik einen neuen künstlerischen Leiter bekommen, der das Haus nicht nur sehr gut kennt, sondern sich auch dessen sozialen Rolle bewusst ist. Ein Gespräch über die Auswirkungen der Corona-Krise, den Stellenwert von Kultur und Zukunftsmusik.

Fotos: Isabella Finzi, Alain Rischard (beide Editpress), Emile Hengen (2)

René Penning kommt mit dem Rad zum Interviewtermin gefahren. Im Hof des ehemaligen Escher Schlachthauses muss das Thermometer auf fast 30 Grad Celsius gestiegen sein. Mitten im Mai. Wir bleiben demnach draußen und machen es uns – auf Distanz – auf einer der Sitzbänke bequem. Wir sind nicht allein. Vor dem Kinosch arbeitet ein Kufa-Mitarbeiter

an seinem Laptop. Trotzdem ist es außergewöhnlich still. Und alles wirkt so ungewohnt aufgeräumt.

Herr Penning, Sie haben die künstlerische Leitung der Kulturfabrik zu keinem allzu idealen Zeitpunkt übernommen, oder?

Das würde ich so nicht behaupten. Wäre ich den Posten am 1. Januar statt am 1. Mai angetreten, es hätte keinen Unterschied gemacht. Es stand nämlich schon ziemlich lange fest, dass ich Serge Basso de Marchs Amt übernehmen würde. Es war sozusagen ein fließender Übergang.

Der ohne Ausschreibung stattgefunden hat…

… und dies bewusst. Erstens handelt es sich nicht um einen neuen Posten. Zweitens sollte der Übergang nicht von einer radikalen Veränderung begleitet sein. Drittens bin ich bereits seit Jahren vom Verwaltungsrat auf dieses Amt vorbereitet worden. Eine Ausschreibung hätte folglich keinen Sinn gemacht und wäre zudem unfair gegenüber möglichen Kandidaten gewesen.

Und nun sind Sie aufgrund der Covid-19-Krise mit Herausforderungen konfrontiert, auf die niemand vorbereitet gewesen ist und die ein Umdenken fordern, weil das, was wir für einen sicheren Grund hielten, plötzlich weggebrochen ist. Wie geht man mit einer solchen Situation um?

Abgesehen davon, dass ich derzeit im Homeoffice arbeite, hat sich nicht besonders viel geändert. Was nicht heißt, dass die Krise mich und mein Team nicht beschäftigt. Das Gegenteil ist der Fall, aber wir leben momentan halt in einer surrealen Welt und müssen das Beste daraus machen. Wir haben vor kurzem wieder ein erstes richtiges Meeting gehabt, und ich muss zugeben, dass es gut getan hat, sich nicht über einen Computer miteinander unterhalten zu können.

Nie zuvor war kurzfristiges Planen derart langwierig. Mir ist, als sei 2021 zehn Jahre von mir entfernt.

Wie optimistisch sehen Sie die kommende Herbstsaison der Kufa?

Ehrlich gesagt, ich bin nicht besonders zuversichtlich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir Veranstaltungen organisieren sollen, in denen Besucher auf zwei Meter Abstand bleiben müssen. Außerdem haben wir jetzt schon die ersten Absagen für den Herbst erhalten. Agenturen lassen sich derzeit auf kein unnötiges Risiko ein. Ich gehe davon aus, dass sich erst im kommenden Jahr eine gewisse Normalität im Kulturbetrieb einstellen wird, denn solange es keinen Impfstoff gibt und solange noch keine nennenswerte Immunisierung der Bevölkerung erreicht ist, muss weiterhin kurzfristig geplant werden. Schließlich kann es jederzeit zu einer zweiten Welle kommen. Und eine zweite Massenquarantäne wäre eine Katastrophe für den Kulturbereich.

2021 bleibt demnach weit entfernt?

Für mich liegt 2021 mindestens zehn Jahre weit weg.

Dennoch müssen Sie sich Gedanken machen, wie es weitergeht.

Selbstverständlich. Und das tun wir auch. Wir haben in den vergangenen Wochen keineswegs auf der faulen Haut gelegen. Derzeit arbeiten wir an Projekten, die wir eventuell im Freien umsetzen können. Der Hof der Kufa hat viel Platz. Wir denken daran, den Sommer durchzuarbeiten. Wir nehmen die soziale Rolle, die jedes Kulturhaus spielt, sehr ernst. Allerdings dürfen die Ansprüche in Zeiten, in denen es für so gut wie nichts Garantien gibt, nicht allzu hoch geschraubt sein. Was keine leichte Aufgabe ist.

Kulturzentren sind Begegnungsstätten. Menschen wollen dort Gefühle und Gedanken austauschen, neue Nahrung für Kopf und Seele aufnehmen. Allerdings habe ich persönlich das Gefühl, dass sich in der Covid-19-Krise recht wenig um die Kultur als Grundrecht gesorgt wird.

Aber wurde die Kultur nicht schon vor der Krise stiefmütterlich behandelt? Ich kann indes nachvollziehen, dass die Gesundheit des Menschen im Vordergrund steht und wirtschaftliche Interessen Vorrang haben. Und ich bewundere Politiker dafür, dass sie innerhalb kürzester Zeit Lösungen finden müssen für existentielle Probleme, an denen in normalen Zeiten jahrelang gearbeitet werden würde. Dass nicht immer alles rund läuft und Fehler gemacht werden, ist verständlich, denn ob etwas hilft, kann eigentlich nur ausprobiert werden. Irrtümer sind in einer solchen Situation nicht zu vermeiden. Zudem darf man nicht vergessen, dass wir es mit der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben.