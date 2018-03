Ob Minister oder Abgeordnete, ob Mitglied der Regierungsparteien oder der Opposition, beim Promi-Handball in der Sporthalle in Redingen/Attert ging es einzig und allein um den guten Zweck. Der Erlös aus der Versteigerung von signierten Bällen sowie dem Verkauf von Getränken und Speisen geht an Aktion „Télévie“, die die Krebsforschung unterstützt.

Fotos: Christiane Wetzel