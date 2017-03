Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Und so war Raymond Haag, Organisationspräsident der TTL Open Tennis Classics, sichtlich stolz darauf, bei der Pressekonferenz im Mamer „Ultimo“ erneut die ehemalige Nummer eins im Herrentennis, Mats Wilander, ankündigen zu dürfen. Weitere Hochkaräter, die am 27. September in Bartringen zeigen werden, dass sie nichts von ihrem Talent verloren haben, sind Carlos Moya, Mikael Pernfors und Mansour Bahrami.

Fotos: Thierry Martin