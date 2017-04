Nach den handelsüblichen TSI- und den TDI-Modellen (siehe autorevue 03/2017) stellten die Niedersachsen jetzt auch die „Outsider“-Updates Golf GTE, GTI Performance, R und e-Golf vor.

Fotos: Volkswagen

Ort des Geschehens war der Deutschen liebste Insel, Mallorca, wo die Kloschüssel bei Nacht in weiser Voraussicht von innen beleuchtet ist und die Lingua franca auf den Terrassen einem irgendwie… nicht spanisch vorkommt. Vorgestellt wurden im Schnelldurchgang – teilweise im wahrsten Sinne des Wortes – gleich vier Modelle: Der e-Golf, dessen Reichweite jetzt nach NEFZ-Zyklus berechnet auf 300 km gehievt wurde, der GTE, ein Plug-in-Hybrid, durch dessen prädiktive Steuerung relevante GPS-Daten – wie bei Rolls-Royce – in die Regelung des Antriebes mit eingeflochten werden, der GTI Performance, dessen Leistung auf 245 PS angehoben wurde und dessen „Active Info Display“ ein weiteres Highlight darstellt, sowie, last but not least, der Über-Golf mit dem „R“, den wir auf der Rennstrecke neben der Hauptstadt Palma auf klebrigen Semislicks um den Parcours jagen durften bis die Schlappen sogar bei der Beschleunigung pfiffen. Mehr Serien-Golf geht gar nicht.

Die Stoßfänger wurden neu gezeichnet, die Kotflügel und die Rückleuchten auch, das Infotainment wurde aufgeplustert und die Erkennungsmerkmale der „Ikone“ neu definiert. Hier also eine kleine Taxonomie à la Linné zur Unterscheidung der Golf-Arten in freier Wildbahn, denn der Kühlergrill und die Auspufftöpfe verraten die Herkunft. Der GTI (Performance oder nicht) hat chromierte und rote Streifen im Kühlergrill sowie seitliche „Winglets“ in den LED-Doppelscheinwerfern, und je ein Einzelrohr links und rechts am Heck, der e-Golf und der GTE setzten wie gehabt auf Blau, dort wo der GTI Rot trägt, besitzen als weitere Merkmale c-förmige Tagfahrlichter und der GTE besitzt ein Doppelendrohr auf der linken Seite (der e-Golf natürlich keines), der Golf R schließlich trägt Schwarz und gleich zwei Doppelendrohre, weil hier ja bekanntlich die Musik spielt und er für farbenfrohe Spielereien wenig Zeit hat. Die LED-Rückleuchten sind jetzt Standard, aber nur die Top-Versionen bieten das animierte Blinklicht, das beim Abbiegen von innen nach außen plätschert. Das höchste aller Infotainment-Gefühle mit Gesten- und Sprachsteuerung, Discover Pro, ist gleich als Serienausstattung in den e-Golf eingebaut – Umweltbewusstsein soll belohnt werden! Die Displays reichen von 6,5 über 8,0 bis 9,2 Zoll.