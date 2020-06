Michael Jordan ist eine Legende. Nun bietet sich die Möglichkeit seine Karriere in einer Netflix-Serie noch einmal Revue passieren zu lassen. Zehn Episoden voller Überraschungen, historischer Momente und Intrigen.

Weniger als zehn Sekunden bleiben zu spielen. Die Chicago Bulls liegen mit 86:85 gegen die Utah Jazz zurück. Der Ball ist in den Händen von Michael Jordan. Ein Antritt, ein Schritt zurück, ein Wurf. Drin! Fünf Sekunden vor Schluß übernehmen die Chicago Bulls die Führung. Ein letzter Versuch von Jazz Spielmacher Stockton schlägt fehl. Die Bulls und Jordan gewinnen den dritten Titel in Folge und das nach der Serie von 1991 bis 1993 zum zweiten Mal!

Die NBA-Saison 1998 stand für eine der dominantesten Mannschaften aller Zeiten früh als Endstation fest. Obwohl man in den beiden Spielzeiten zuvor den Meistertitel an die Ostküste holte, war für Manager Jerry Krause klar, dass nach diesem Jahr Schluss sei und die Mannschaft neu aufgebaut werde. Im Kontext dieses finalen Aktes einer Dynastie erlaubten die Chicago Bulls, in Absprache mit ihrem Superstar, Kameras einen bis heute einzigartigen Blick hinter die Fassade der NBA und deren wohl größte Legende zu werfen.

„The Last Dance“ verbindet nicht nur die Bilder aus der Saison 1998, sondern kramt auch Videomaterial aus den vorherigen Jahren aus den Archiven.

Diese intimen Einblicke in das letzte Jahr der besten Chicago-Bulls-Mannschaft aller Zeiten werden bei Netflix gewährt. Die dokumentarische Serie mit dem Namen „The Last Dance“ („Der letzte Tanz“) verbindet dabei nicht nur die Bilder aus der Saison 1998, sondern kramt auch Videomaterial aus den vorherigen Jahren bis hin zu der Pre-Jordan Ära aus den Archiven. Komplettiert werden diese Bilder durch exklusive Interviews mit den Protagonisten der damaligen NBA und natürlich Jordan selbst.

So wird nicht nur die Geschichte von Scottie Pippen, dem Superstar an Jordans Seite, erzählt, sondern auch seine ärgsten Konkurrenten wie Magic Johnson, Larry Bird oder Isaiah Thomas kommen zu Wort. Selbst dem erst rezent verstorbenen Kobe Bryant, für den Jordan eine Art Mentor war, wird das verlängerte Intro zu einer Episode gewidmet. Aber es sind nicht die bereits bekannten Aufeinandertreffen oder die unglaublichen Spiele des Michael Jordan, die die Serie zu dem machen, was sie ist. Es ist das wahre, scheinbar ungefilterte Gesicht dieser Ikone, in all seinen Facetten.

Man sollte seinen Helden nie kennenlernen. So sagt man zumindest. Für viele Verehrer von Michael Jordan könnte auch diese Serie den ein oder anderen Charakterzug hervorbringen, der nicht gefällt. So erhalten unter anderem die Probleme der Legende mit der Spielsucht Einzug. Auch die kontroversen Beziehungen zu seinen Mitspielern werden in der Serie mehrmals thematisiert. Von Menschen, die ihn lieben, über solche, die von Jordan nahezu verprügelt wurden, bis hin zu denen, die er mobbte. In dieser Serie erleben sie Michael Jordan so wie er eben war. Egal ob positiv oder negativ.