Spielwaren sammeln, kontrollieren und kostenlos weitergeben. Eine einfache Idee, doch hinter dem Projekt TABA des „Comité nationale de défense sociale“ (CNDS) stecken gleich mehrere Philosophien.

Barbiepuppen kuscheln mit Teddybären. Puzzles stapeln sich neben Gesellschaftsspielen. Spielzeugautos und Kinderküchen vervollständigen das Sortiment. Ein Angebot an Spielwaren, das auf den ersten Blick kaum überschaubar scheint und doch hat alles seine Ordnung. Auch, wenn es sich nicht um eine auf Hochglanz polierte und marketingtechnisch aufgemotzte Spielzeugabteilung eines der zahlreichen Supermärkte – die gerade in Vor-Nikolaus-Zeiten überzulaufen scheinen – handelt, sondern um die Räume des Projektes TABA in Walferdingen. „Es ist der größte Gemischtwarenladen für Spielwaren des Landes“, erklärt Raoul Schaaf, Direktor der CNDS, mit einem Schmunzeln. Marcelle Rischard, eine Kundin, die regelmäßig Spielsachen im TABA abgibt und auch für die Enkel mitnimmt, ist jedenfalls vom Konzept begeistert: „Das Konzept gefällt mir und man findet auch immer etwas, was den Kindern Freude bereitet.“

„Spillsaachen fir jiddereen! Gutt fir d‘Kanner! Gutt fir d‘Ëmwelt! Gutt fir de Mënsch!“ lautet der Slogan des Projektes, das vor fünf Jahren vom CNDS gestartet wurde und das gleich mehrere Ideen miteinander verbindet. Zum einen geht es darum, Spielzeugen ein zweites, drittes Leben zu schenken, damit eine Art Kreislaufwirtschaft zu initiieren und parallel dazu Ressourcen und die Umwelt zu schonen. Zum anderen werden die angelieferten Spielwaren von drogenabhängigen Menschen kontrolliert, repariert und desinfiziert. Eine Arbeit, die dazu dient und ihnen helfen kann, einen strukturierten Tagesablauf wiederzufinden.

„Scheinbar ist Spielzeug das, was wir in Luxemburg am meisten haben.“ Raoul Schaaf, Direktor des CNDS

Die Idee hinter dem Projekt endstand aus der Feststellung heraus, dass viele Kinderzimmer irgendwann vor Spielwaren überquellen, weil die Kleinen regelrecht überhäuft werden. „Scheinbar ist Spielzeug das, was wir in Luxemburg am meisten haben“, sagt Raoul Schaaf, „und gerade deshalb kam uns die Idee zu diesem Projekt. Nicht zuletzt auch, weil wir als CNDS schon lange in der Kreislaufwirtschaft aktiv sind, war dies nur ein logischer Schritt.“

Bei TABA kann jeder der möchte, Spielwaren abgeben. Nach Kontrolle, Reparatur und Reinigung werden sie dann wieder unter die Leute gebracht. Dabei gibt es verschiedene Verteilungswege, wie der Direktor des CNDS erklärt: „Erstens können Familien einfach hierhinkommen und Sachen gratis mitnehmen (oder tauschen). Zweitens geben wir Sachen an Kindertagesstätte oder Maisons relais ab und drittens sind wir mit dem Projekt gezielt bei Events präsent. Etwa solchen, welche die Sensibilisierung für Recycling in den Vordergrund stellen.“ Eine genaue In-Out-Statistik wird bei TABA nicht geführt und es ist auch irrelevant, laut Raoul Schaaf ist es aber eine enorme Menge.