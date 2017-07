Zwei Testwagen standen bei der Vorstellung des neuen Flaggschiffs aus Wolfsburg in Hannover zur Verfügung. Erstens der 2.0 TDI mit 240 PS, dann der 2.0 TSI mit 280 PS, alle beide mit siebengängigem DSG und 4Motion-Allradantrieb ausgestattet. Der Diesel mit 240 PS kostet als Elegance 46.790 €, als R-Line 47.370 €, der Benziner mit 280 PS als Elegance 47.060 €, als R-Line 47.640 €, wobei der Elegance wie der Name es andeutet etwas gediegener, ja schicker ausfällt, während die Ausrüstung des R-Line die sportlichen Duftmarken setzt und durch die größeren Lufteinlässe am Bug auch aus der Distanz auf Anhieb zu erkennen ist. Der dritte Arteon, ein 1,5-Liter-TDI mit DSG7 und 150 PS, stand in Hannover nicht zur Testauffahrt bereit. Er kostet in der Basisversion Arteon ab 36.910 €, in der Elegance-Ausstattungsebene 40.190 € und als R-Line dann ab 40.870 €. Drei weitere Motoren mit zwischen 150 und 190 PS werden folgen.

Alle Testwagen rollten auf 20-Zöllern daher. Das ganz neue Fahrwerk wurde extra auf diese groß dimensionierten Räder abgestimmt, denn auch bei dicken Walzen und prall gefüllten Radkästen soll der Fahrkomfort stets erhalten bleiben. Zu diesem Zweck wurden u.a. Stoßdämpfer mit größeren Ventilen eingebaut. Besonders die elektromechanische Progressivlenkung trägt wesentlich zur Fahrdynamik bei. Sie ist bereits in der Mittellage sehr direkt ausgelegt, so dass der Fahrer bei schneller werdender Kadenz immer präziser und direkter einlenken kann.

Aber erst einmal fällt das stimmige Design ins Auge. Der Arteon hat scharfe Sicken und Kanten wie Bügelfalten, trotz seiner sehr fließenden Linien. Die horizontalen Chromstreben des breiten Kühlergrills ducken den Wagen nebst Coupédach optisch auf den Asphalt und verleihen ihm einen für einen VW außergewöhnlich aggressiven Auftritt. Die wulstige Motorhaube zieht sich sehr weit nach hinten und die Muskulatur entlang der Flanke ist deutlich aber keineswegs aufdringlich gezeichnet. Das Heck ist ein subtiles Spiel von horizontalen Linien. Das gesamte Design ist scharf und zielstrebig aber nie übertrieben oder gar karikaturistisch. Kleiner Wermutstropfen: Eine recht massive B-Säule behindert die Sicht etwas beim Blick nach rechts im spitzen Winkel. Man wird es verschmerzen können.