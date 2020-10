Ein wunderschöner Titel für eine einzigartige Saisoneröffnungsausstellung im Cape: „Dreams are made of flowers“ von Françoise Ley. Ein Atelierbesuch im 1535°.

Die Eingangstür klemmt. Françoise Ley weiß Bescheid. „Ech kommen opmaachen.“ Drei Minuten später heißt sie uns im Gebäude C des 1535° willkommen. Ihr Atelier liegt im dritten Stock. Einen Aufzug gibt es nicht. Aber die Künstlerin scheint Frühsport gewohnt zu sein. Seit 2014 arbeitet sie in Differdingen. In einer recht geräumigen und sehr hellen Werkstatt mit grandiosem Blick auf das Arcelor-Hüttenwerk. Und mit einem Abstellraum für ihre großformatigen Werke. „Ech sinn am Moment e bëssje wibbeleg wéngst der Expo zu Ettelbréck. E puer Klengechkeete musse nach prett gemaach ginn.“ An einer der Wände lehnt auch die Collage, die der Ausstellung im Centre des arts pluriels ihren Titel gibt: „Dreams are made of flowers“.

Es geht also um blumige Träume? Françoise Ley lacht. Nicht wirklich. Sie sei eine Geschichtenliebhaberin, hat in Freiburg Literatur und Geschichte studiert und wünscht sich, dass der Betrachter ihrer Arbeiten in gewisser Hinsicht auf Entdeckungsreise geht. In der Tat setzen sich die Bilder aus vielen einzelnen Szenen zusammen, die zusammengenommen ein Ganzes ergeben – oder auch nicht. Obwohl nichts dem Zufall überlassen ist und die Künstlerin sich für jede Komposition viel Zeit nimmt, will sie niemandem die eigenen Gedankengänge aufdrängen. Stattdessen soll jeder frei sein, sich einen Sachverhalt zusammenzureimen. Es tauchen auch nicht auf jedem Bild Blumen auf. Dennoch spielen die Natur und deren Pflanzenvielfalt eine wichtige Rolle im künstlerischen Schaffen von Françoise Ley.

Früher malte Françoise Ley aus dem Bauch heraus. Spontaner und irgendwie wilder. Heute ist die Collage die Grundlage ihres Schaffens.

„Eng Blumm verännert sech permanent.“ Blumen wirken unkompliziert und ungeordnet, aber in Wirklichkeit sind sie genau durchdacht und kunstvoll. Dasselbe gilt für die Ausstellung „Dreams are made of flowers“. Was wie am Straßenrand oder auf dem Feld gepflückt aussieht, wirkt auf der Leinwand auf wundervolle Weise anschaulich. Fast könnte man die Künstlerin mit einer Floristin vergleichen, die für ihre Gestecke Schönheit und Vergänglichkeit zugleich einfängt. Doch statt Dahlien oder Rosen zu stecken, bindet Françoise Ley Elemente aus ihren Träumen zusammen. „En Dram ass am Fong grad esou fragil wéi eng Blumm. E verflitt. E widderhëlt sech. E ka wonnerschéi sinn. Oder surreal.“ Françoise Ley ist gern in Fantasiewelten unterwegs. Lesend oder vor der Leinwand. Früher malte sie eher aus dem Bauch heraus. Spontaner und irgendwie wilder. Heute ist die Collage die Grundlage ihrer Kunst. Nur hin und wieder erkennt man grobe Elemente aus der Graffiti-Phase. Im Allgemeinen strahlen die Werke – trotz einer Fülle lebhafter Details – eine wohltuende Ruhe aus. Am liebsten würde man in das Dargestellte wie in ein Meer hineinspringen und von einem Palmenstrand zum nächsten schwimmen.