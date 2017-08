Die Luxemburgerin Tania Hanff lebt ihren Traumberuf. Sie jettet durch die Welt und spürt die neuesten Trends auf. Als Head Designer des Online-Mode-Versandhändlers Zalando darf ihr kein Modetrend entgehen. revue besucht die junge Mutter bei der Arbeit und blickt hinter die Kulissen des deutschen Online-Shops.

Fotos: Ute Metzger

Warum sind Sie Modedesignerin geworden?

Meine Mutter brachte mich auf die Idee. Ich erinnere mich noch genau daran, dass ich sie als Kind oft am Küchentisch an ihrer Nähmaschine sitzen sah. Sie nähte sich oder mir schöne Kleider. Später erzählte sie mir, dass sie als 15-Jährige auch gerne eine Ausbildung zur Näherin gemacht hätte, doch ihre Familie konnte sich die Ausbildung nicht leisten. So musste sie bereits sehr jung in Serbien arbeiten, um Geld für die Familie zu verdienen. Später, als sie mit Anfang 20 nach Luxemburg kam, kaufte sie sich von einem ihrer ersten Gehälter ihre eigene Nähmaschine, an der dann auch ich das Nähen lernte. So entstand meine Leidenschaft zu Stoffen, Garnen, Knöpfen und dem Nähhandwerk.

Wie sind Sie zu Zalando gekommen?

Nach meinem Studium an der ESMOD, eine Kunsthochschule für Mode in Berlin, bin ich 2005 nach Baden-Württemberg gezogen und habe zuerst zwei Jahre bei Mustang Jeans gearbeitet. Erst als Designassistentin, anschließend als Designerin für die Damenjeans, Kleider und Jacken. Es war ein perfekter Start für mich, bei so einer bekannten Marke mit einer traditionsreichen Geschichte arbeiten zu dürfen. Hier habe ich sehr vieles über die Industrie gelernt und wie man Kollektionen kommerziell aufbaut. Ich konnte mir Produktionsstätte anschauen, Modemessen besuchen und meine ersten Kollektionen entwerfen. Anschließend bin ich nach Hamburg gezogen, um drei Jahre bei Tom Tailor als Designerin zu arbeiten. Ich wirkte beim Aufbau der neuen Marke Tom Tailor Denim mit, war verantwortlich für das Design der Denim-Hosen und der neuen Young Fashion Marke. Zu dieser Zeit habe ich gelernt, besonders schnell neue Modetrends zu entdecken und umzusetzen. Die Zielgruppe war jung und sehr trendbewusst, das hat mir besonders viel Spaß gemacht. 2010 wurde ich dann von einem Kollegen gefragt, ob ich wieder Lust auf eine neue Herausforderung hätte. Das neue Berliner Start-up Unternehmen Zalando würde gerne sogenannte Eigenmarken aufbauen.

„Der schönste Moment für mich ist dann, wenn ich an Menschen auf der Straße etwas entdecke, was ich mit unserem Team entworfen habe.“

Ich habe sofort „Ja“ gesagt und hatte anschließend mein Vorstellungsgespräch mit David Schneider, einem der beiden Gründer von Zalando. Das war unglaublich aufregend! Sofort spürte ich, dass dies der nächste richtige Schritt für mich sei. Zalando gab es zu dem Zeitpunkt erst seit zwei Jahren. Es herrschte eine ganz große Aufbruchstimmung, das hat man sofort beim Betreten des Büros, einem umgebauten, stillgelegten Elektrizitätswerk mitten im Prenzlauer Berg, gespürt. Es war diese große Energie, alles neu, alles anders machen zu wollen. Die europäische Modeindustrie zu revolutionieren und weiter voranzutreiben. Online ist der neue Modemarkt! Die Chance, dabei mitzuwirken zu dürfen und einige der Eigenmarken als Head Designer aufzubauen, war und ist auch heute eine enorme Chance für mich.