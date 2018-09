Bereits an der zweiten Station wird deutlich, wie schnell der Zahn der Zeit nagt. Denn hier, wo Kinder lernen sollen, unterschiedliche Bäume an ihrer Rinde zu erkennen, fehlt bei einigen der ausgestellten Beispiele das wichtigste: die Rinde. Stattdessen hängen die blanken Holzstämme nebeneinander. Natürlich können wir auch am Holz ein paar Unterschiede mit bloßem Auge erkennen, aber die Rinden von Birken und Eichen hätten wir doch lieber mit den Fingern erkundet.

Dafür kann die nächste Station punkten, bei ihr sollen Tierspuren erraten werden, also die Abdrücke, die sie auf Sand oder Schnee hinterlassen. Ganz so einfach ist das nicht, auch deshalb, weil die Größenverhältnisse auf der Schautafel nicht stimmen. Wenn der Abdruck eines Eichhörnchen-Vorderfußes größer ist als der eines Wildschweins, kommt man nicht sofort drauf, was zu wem gehört. Aber egal, Spaß macht es trotzdem, und mit zwei erratenen Tieren liege ich in der Familienwertung ganz vorne. Wir Tierspurenbanausen!

Ob die Einwohner von Zittig jedes Mal aufschrecken, wenn es in den Ort hineinruft?

So langsam laufen wir uns warm, lassen das kleine Waldstück hinter uns, kommen an verdorrtem Mais vorbei und sehen in der Ferne ein paar wunderschöne Pferde wie Statuen auf einer Wiese stehen. Es ist schön hier, und irgendwie finden wir die Idee dieses Weges richtig gut. Natürlich könnte die Rindenbestimmungs-Station mal restauriert und ein paar mehr Wegweiser angebracht werden, aber Schwamm drüber, so ist das eben mit totem Holz im Wald: es verwittert.

Doch dann kommen wir an die erste Straße, eine kleine Landstraße, die von Bech nach Altrier verläuft. Auf dieser führt der Weg die nächsten 500 Meter entlang, auf der Straße ohne Gehweg. Zwischendurch müssen wir sogar noch eine Kreuzung überqueren. Ohne Schilder, ohne Hinweise für die Kinder, dass hier Autos mit 90 Stundenkilometer anbrausen können. Und ohne Hinweise für Autofahrer, dass hier ein ausgewiesener Kinderwanderweg entlangführt. Wer denkt sich so etwas aus? Und wer genehmigt das? Das bleibt uns ein Rätsel.

Im Prinzip ist das Urteil schon hier gefallen, denn einen Kinderwanderweg, der die Sicherheit seiner Besucher dermaßen fahrlässig aufs Spiel setzt, kann man nicht empfehlen. Wir gehen trotzdem weiter, schließlich hat jeder eine zweite Chance verdient. Und dabei stoßen wir auf liebevoll und gut gemeinte Stationen, die uns zeigen, wie hier vor 200 Jahren Wäsche gewaschen wurde, wie Baumstämme Schall übertragen und woran man das Alter eines Baumes erkennt.

In einem Waldstück sind zwischen den Bäumen Tiere aus Holz versteckt, die man finden soll, und an der Ecke zum gerade erst eigenweihten neuen Wasserturm in Altrier steht eine Schautafel, auf der ein paar der offiziellen Kinderrechte festgehalten werden. Dass alle Stationen schon bessere Tage gesehen haben, ist geschenkt. Zu unserem absoluten Highlight wird das große Sprachrohr, mit dem wir oberhalb des kleinen Ortes Zittig in die Landschaft rufen und anschließend unser eigenes Echo vernehmen können. Ob die Einwohner von Zittig jedes Mal aufschrecken, wenn es in den Ort hineinruft, bringen wir leider nicht in Erfahrung.