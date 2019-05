Es gibt keine schlechte PR, heißt es zumindest. Kaum ein Unternehmen sorgte in den vergangenen sechs Monaten für mehr (Negativ-)Schlagzeilen als Huawei. Was hat es damit auf sich?

Facebook verkauft sensible Daten an Huawei – Aussagen wie diese schmückten die Titelseiten im Dezember des vergangenen Jahres. Damals erregte das chinesische Technologieunternehmen zum ersten Mal die Aufmerksamkeit der internationalen Presse. Dann ging alles ganz schnell, ein Coup folgte auf den nächsten: Huawei-Managerin und Gründertochter Meng Wanzhou wurde wegen eines US-Haftbefehls in Kanada festgenommen. Wenig später wurden ein paar Angestellte in Polen in Gewahrsam genommen. Im März drehte China den Spieß um und beschuldigte zwei Kanadier der Spionage – eine Vergeltungsmaßnahme für die Festnahme von Meng? Wahrscheinlich.

Die meisten EU-Länder scheinen sich im Fall Huawei an der Unschuldsvermutung – „innocent until proven guilty“ – zu orientieren.

Der Konflikt zwischen Amerika und China vertieft sich immer weiter: Erst vergangenen Mittwoch erließ Trump ein Dekret und rief so den Telekommunikationsnotstand in den USA aus. Damit unterbindet er umfassende Geschäftstätigkeiten zwischen lokalen Unternehmen und Firmen aus „gegnerischen Staaten“. Google reagierte prompt darauf und beendete die Zusammenarbeit mit Huawei teilweise, ließ Android-Updates für den Smartphone-Hersteller sperren. Doch schon Monate zuvor waren die chinesischen Produkte von der US-Regierung als Sicherheitsrisiko eingestuft worden. Was man wissen sollte: Huawei ist nicht bloß der zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt, sondern ein Telekommunikationsausrüster. Und nicht irgendeiner: Rund um den Globus zählt er zu den größten Ausstattern für Mobilfunk-Netze und beteiligt sich maßgeblich an der Aufrüstung von 4 auf 5G. In diesem Bereich hat Huawei, nach eigenen Angaben, bereits mehr als 30 kommerzielle Verträge abgeschlossen und 25.000 5G-Basisstationen ausgeliefert, unter anderem in Italien, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz.