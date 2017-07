Der Volvo ist definitiv ein Familienfreund, der wie gewohnt viele Sicherheitsfeatures ins Feld führt. Er hat so viele Assistenten, lenkt halbautonom, hilft beim Bremsen, Überholen, Einparken… Ganz neu im XC60 ist die so genannte „Oncoming Lane Mitigation“, die den Volvo automatisch in die Spur zurückholt sobald ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug einzuschlagen droht. Der halbseidene Autopilot, der ständig Lenkaufmerksamkeit vom Chauffeur einklagt, ist nicht wirklich hilfreich.

Wir fuhren bei unseren Probefahrten in der Umgegend von Barcelona die beiden nicht-hybriden Top-Motorisierungen, den D5-Diesel mit 235 PS und 480 Nm Drehmoment, sowie den T6-Benziner mit 320 PS und 400 Newtonmeter. Beide, wie überhaupt alle XC60, sind mit serienmäßigem Allradantrieb und einer Achtgangautomatik gesegnet, die allerdings bei schneller Fahrt keinen wirklichen Segen darstellt. Dann schaltet sie etwas ruckartig und scheint ab und zu ziemlich überfordert. Beim Cruisen ist sie aber geschmeidig und legt die Gänge ganz entspannt ein. Sie entspricht eben der Volvo-Philosophie, bei der sich das Wesentliche um Sicherheit, Komfort und familientaugliche Entspannung dreht. Das Fahren an sich rückt dabei in den Hintergrund.