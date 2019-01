Die Fotos seien Teil eines fotografischen Langzeitprojekts, das eine Art amerikanischen Roadtrip dokumentieren soll und sich vor allem mit abgelegenen oder verlassenen Orten, Einöden und Wüstengegenden beschäftigen wird. Es geht dem Fotografen darum: „Das Leben oder eben die Abwesenheit hinter dem Slogan ‚make America great again‘ zu zeigen“. Die USA seien eben nicht nur Stars und Sternchen, Hollywood und New York oder Florida und die sterile Disney-Welt, es gäbe eben auch diesen Aspekt. „In Luxemburg ist es eher ungewöhnlich, dass ein Viertel, eine Stadt oder sogar ein ganzer Landstrich komplett verwaist oder liegen gelassen wird… jedenfalls nicht für längere Zeit.

In den USA passiert das jeden Tag, und quer über das ganze Land verteilt und ohne, dass sich die Politik oder die Wirtschaft wirklich kümmert. Die Leidwesenden sind immer die Einwohner, die teilweise in großer Armut leben.“

Helbach will noch mehrere Male zurück in das Land von Onkel Sam reisen, um an seiner Fotostrecke weiterzuarbeiten.

Helbach will noch mehrere Male zurück in das Land von Onkel Sam reisen, um an seiner Fotostrecke weiterzuarbeiten. Die Fotomotive würden nie langweilig und es wäre schon eine Leidenschaft aus diesem Projekt geworden. Auch wenn er an verschiedenen Plätzen ein mulmiges Gefühl gehabt hätte. „Die Typen, denen man dort begegnet, sind schon filmreif“, scherzt der Luxemburger über seine fotografische Entdeckungsreise, abseits von der Standard Touristentour in den USA. „Die teuren Fotoapparate, die man trägt, sind nicht immer von Vorteil. Dann kommt der in der Sonne blinkende funkelnagelneue Mietwagen dazu, der eher provoziert, als dass er Vertrauen einflößt. Und dann wären da noch die streunenden, teils aggressiven Hunden. Denen ist es egal, ob du bis dahin ein eher seriöses Leben in Europa hattest“, sagt Helbach und lacht.

Fotos: Rom Helbach