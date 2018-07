Auf der Pariser Automesse des Jahres 1948 wurde der legendäre Citroën 2CV erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. „Eine Konservendose für vier Sardinen“, spottete Le Canard enchaîné. Doch trotz Häme trat der Kleinwagen einen regelrechten Eroberungszug an und wurde zum beliebtesten Auto der Franzosen. Bis Oktober laden das Conservatoire national de véhicules historiques in Diekirch und der Luxemburger 2CV-Club zu einer sehr sehenswerten Hommage an die „Ente“ ein.

Fotos: Christiane Wetzel