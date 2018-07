Seit 1998 stellt Claire Weides-Coos regelmäßig aus. Unter dem Titel „Kappeli in White Space“ präsentiert die Künstlerin (bis zum 29. Juli) ihre wichtigsten Arbeiten aus den letzten 20 Jahren in der Valentiny Foundation in Remerschen. Zudem war die Ausstellung dem Pfarrer Jacques Hamel gewidmet, der 2016 während des Gottesdienstes in seiner Kirche in Saint-Etienne-du-Rouvray von IS-Attentätern ermordet wurde.

Fotos: Thierry Martin