D’Encre et de Couleur – unter diesem Motto stehen sich in der hauptstädtischen Galerie Hessler drei namhafte Künstler gegenüber: Théo Kerg, Zao Wou-Ki und Arthur Unger. Wobei Letzterer der einzige ist, der noch am Leben ist. Seine rund 25 Werke entführen in die Welt schwebender Drachen und anderer mythischer Wesen. Noch bis zum 30. Juni.

Fotos: Thierry Martin