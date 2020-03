Mit „Hunters“ hat Amazon Prime Video eine polarisierende Serie auf den Streaming-Markt gebracht. Mit dabei: Superstar Al Pacino als Dreh- und Angelpunkt einer Untergrundorganisation, die Jagd auf Nazis macht. Gute Unterhaltung sieht anders aus. Das Thema ist trotzdem packend.

Der junge Jonah Heidelbaum (sympathisch: Logan Lerman) hat’s nicht leicht: Gemeinsam mit seiner Oma Ruth lebt er in bescheidenen Verhältnissen im New York des Jahres 1977. Viel reißen kann Jonah nicht: Für ein College fehlt das Geld, für das Mädchen, in das er verknallt ist, der Mut, und so verbringt er seine Zeit mit zwei Kumpels, trinkt ein bisschen Bier, dealt ein bisschen Stoff und wartet auf bessere Zeiten.

Dann wird er Zeuge, wie seine Großmutter im eigenen Haus erschossen wird, und alles ändert sich. Auf der Trauerfeier lernt er Meyer Offerman (unterfordert: Al Pacino) kennen, einen Weggefährten Ruths aus dem Konzentrationslager Auschwitz. Offerman leitet eine kleine Spezialeinheit im Untergrund, die ehemals aktive deutsche Nazis aufspürt und eliminiert. Denn diese leben zu Tausenden in den Vereinigten Staaten – mit neuen Identitäten in teils sehr hohen Posten in Politik, Forschung oder Militär. So gerät Jonah nicht nur in einen Strudel besorgniserregender Geschehnisse, sondern lernt gleichzeitig sich selbst und seine jüdische Herkunftsfamilie besser kennen.

David Weil, Produzent und Urheber der Serie „Hunters“, die seit drei Wochen auf Amazon Prime Video läuft, wagt viel. Zum Beispiel eine bei diesem Thema verstörende Erzählweise, irgendwo zwischen Exploitationfilm und Bud Spencer, eine Art „Inglourious Basterds“ in Serienformat. Auch an den Vorgängen im KZ, die an Menschenverachtung und Grausamkeit nicht zu überbieten sind, will er eins draufsetzen. So wird ein Schachspiel gezeigt, in denen sich die Gefangenen als Schachfiguren gegenseitig die Kehle durchschneiden müssen, zur reinen Unterhaltung der Aufseher.