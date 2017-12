Harley!“, schallt es über den Hof. Die achtjährige Zoé läuft mit einem strahlenden Lächeln auf das Pony zu. Die Begeisterung steht ihr ins Gesicht geschrieben. Ohne zu zögern, packt sie beim Bürsten mit an. „Zoé leidet an einem geistigen Handicap“, erzählt Mutter Sandra. „Der Umgang mit dem Pony tut ihr besonders gut. Sie wird gesprächiger und das Reiten stärkt ihre Rückenmuskulatur. Sie leidet an einer Skoliose, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit später weiter ausprägen wird.“

Heute ist die Aufregung ganz besonders groß. Zoé und ihre Schwester Mia gehen zusammen mit Harley auf Spezialmission. Auf Schatzsuche, oder besser gesagt auf Schokoladensuche. „Die hat der Nikolaus versteckt“, verrät die fünf Jahre alte Mia, „Und Harley trägt auch einen Nikolausanzug. Hast du gesehen?“

Bei der Hippopädagogik ist das Pferd das Bewegungsmedium. Wenn andere therapeutische Methoden versagen, ist es eine erfolgreiche Alternative. Ziel ist es auf diese Art und Weise an der Psychomotorik zu arbeiten. Es wird auf die Bedürfnisse des Teilnehmers eingegangen und wie es Sarah Haas-Van Gelder betont: „Das Pferd hat eine bestimmte und ganz spezielle Ausstrahlung auf den Menschen. Ich habe schon viele emotionale Situationen erlebt, in denen Leute in Tränen ausgebrochen sind. Vor Freude, weil das Tier ihnen Geborgenheit schenkt.“ Die 41-Jährige ist seit 17 Jahren Hippopädagogin. Ihre Liebe zu den Pferden begleitet sie seit der Kindheit. Sie reitet schon seit ihrem zehnten Lebensjahr.