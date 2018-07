In Frankreich wurde der Nationalfeiertag am 14. Juli mit massivem Sicherheitsaufgebot gefeiert. Einen Tag später jubelte Präsident Emmanuel Macron beim WM-Finale in Moskau. Hierzulande fand in Esch/Alzette die traditionelle Schnäppchenjagd statt, während der französische Botschafter Bruno Perdu zu einem Empfang einlud.

Fotos: Thierry Martin