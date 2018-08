Unseriös, riskant, überholt – der Bitcoin (BTC) sorgte in den vergangenen Jahren ganz schön für Trubel und machte einige über Nacht zu Millionären. Inzwischen ist es ruhiger um die Kryptowährung geworden. Oder brodelt es etwa unter der Oberfläche?

An der Einstellung der Banken hat sich nichts geändert. Immer noch wird von amtlicher Seite geraten, die Finger vom Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu lassen. Zu volatil, zu spekulativ, zu gefährlich seien die rein digitalen Zahlungsmittel. Per se falsch ist das nicht, trotzdem sollte man im Hinterkopf behalten, dass der Bitcoin 2008, inmitten der Weltwirtschaftskrise, das Licht der Welt erblickte. Zufall? Keineswegs. Der vermeintliche Japaner Satoshi Nakamoto, oder vielmehr jemand, der sich durch dieses Pseudonym schützt, steckt hinter der Erfindung. „Nakamoto entwickelte den Bitcoin, um der Welt zu beweisen, dass eine andere Währungsart möglich ist“, erläutert Emilie Allaert, Einsatz- und Projektleiterin des „Luxembourg House of Financial Technology“ (LHOFT). Ein Symbol des Widerstands also.

Zehn Jahre später existieren über 1.000 verschiedene Zahlungsmittel dieser Art. „Der Lebenszyklus einer Kryptowährung beträgt um die 500 Tage. Sie schwanken jeden Tag. Täglich verschwinden einige und neue kommen hinzu“, sagt Allaert. Der Kryptomarkt sei ein sehr neuer, junger und durchaus mit den Anfängen des klassischen Kapitalmarkts zu vergleichen. Auch hier habe es nicht immer Regulierungen gegeben. Betrugsfälle waren keine Seltenheit, bis sich das Ganze zu dem vertrauenswürdigen Netzwerk entwickelte, das wir heute kennen, so die Fintech-Expertin.

Der Bitcoin ist die älteste Währung ihrer Art und damit die stabilste. „Seit 2014 hat es einige spannende Entwicklungen gegeben, insbesondere seit der Einführung der ICOs“, erläutert die 30-Jährige. Überhaupt seien Bitcoin und Co. auf dem besten Weg, sich zu etablieren. „Mittlerweile gibt es Krypto-Geldautomaten und (Online-)Shops, die die alternativen Währungen akzeptieren“, weiß Allaert. Zudem existieren Krypto-Kreditkarten und -Kredite. Aus finanztechnischer Perspektive sei auch Luxemburg sehr fortschrittlich, obwohl die rein digitalen Währungen hierzulande noch nicht im analogen Alltag angekommen sind. Man denke nur daran, dass man Transaktionen ohne weiteres übers Smartphone durchführen, mit Digicash oder „contactless“ zahlen kann. Trotz dieser Innovationen ist weder das Großherzogtum noch die EU bereit, Kryptowährungen gänzlich anzuerkennen.

„Der Kryptomarkt ist sehr jung und durchaus mit den Anfängen des klassischen Kapitalmarkts zu vergleichen.“

Emilie Allaert, Einsatz- und Projektleiterin des LHOFT

„Die EU tappt derzeit im Dunkeln. Ihre oberste Priorität ist es, die Investoren zu schützen. Das Ganze muss erst reguliert, die Transaktionen legal, klar nachvollziehbar und sicher gemacht werden.“ Dass die EU Bedenken hat, ist nicht überraschend, immerhin erwuchs der Bitcoin aus einem illegalen Milieu: dem Darknet. Wer von Kryptowährung spricht, spricht von Verschleierung von Transaktionen, Geldwäsche, Verbindungen zu einer kriminellen, gar terroristischen Szene – oder?

Nigel* hat schon einige Erfahrungen im Darknet gesammelt. Den Privatmann hat es als Jugendlichen dorthin gezogen. „Die Neugier war stärker als ich. Ich wollte einfach wissen, was dort läuft.“ Schnell stellte sich heraus: Die dunkle Seite des World Wide Web ist gar nicht so ominös, wie es ihr Name suggeriert. „Vor allem pseudo-illegale Shops sind hier zu finden. Verkäufer, die ebenfalls auf Amazon vertreten sind, ihre Ware auf diesem Weg allerdings steuerfrei vertreiben. Und dafür braucht man auch ein passendes Zahlungsmittel.“ Aus diesem Grund hat sich Nigel vor rund zehn Jahren ein Konto mit Bitcoins zugelegt. „Das war gar nichts Besonderes, 20 Bitcoins entsprachen damals zirka 50 Euro.“

Sein Wallet ist irgendwann in Vergessenheit geraten. Um die 180 Bitcoins hatte er noch auf dem Konto, als die Währung einen enormen Kurs hinlegte. Die Ernüchterung folgte jedoch auf dem Fuße: Als er Jahre später versuchte, sich wieder einzuloggen, erwarteten ihn keine Bitcoins im Wert von 700.000 Euro, sein Darknet-Konto war gesperrt worden. „Der Server in Schweden war aufgeflogen, das Geld wurde konfisziert.“ Aktuell entspricht ein einziger Bitcoin 5.446,97 Euro.

„Ein erfolgreiches Investment besteht zu 40 Prozent aus Wissen und zu 60 Prozent aus Glück.“

Nigel, Krypto-Anleger

Trotz der Enttäuschung lässt Nigel seine Finger heute nicht von den Kryptowährungen. In der Szene hat sich vieles verändert. Obwohl sich Bitcoin und Co. immer noch am Rande der Illegalität bewegen, ist ihre Benutzung in der Zwischenzeit offiziell erlaubt. In Sachen Sicherheit ist man aber nach wie vor für sich selbst verantwortlich. Eine Zwischeninstanz wie eine Bank gibt es nicht, was bedeutet, dass man sein Kapital selbst verwalten muss. „Kryptowährung sind Dateien. Das heißt, dass sie Platz benötigen und auf Rechnern, Harddiscs und USBs abgespeichert werden können.“ Dass sein Wallet gehackt werden könnte, hält der Anleger für sehr unwahrscheinlich. „Die Sicherheit wird durch Code-Algorithmen gewährleistet. Ähnlich wie bei S-Net-Schlüsseln ändern die sich alle zehn Sekunden.“ Geschützt wird das Konto demnach wie beim herkömmlichen Onlinebanking.

Angst und Skeptizismus kann Nigel nicht nachvollziehen. „Wer ehrlich zu sich selbst ist, gesteht sich ein, dass man die meisten Dinge im Alltag ohnehin mit digitalem Geld zahlt.“ Zwischen digitalem Euro und Bitcoin gibt es, nach ihm, eigentlich nur einen fundamentalen Unterschied: nämlich, dass letzterer steuerfrei ist. Andere Begründungen, warum die EU und andere Länder Kryptowährungen nicht anerkennen, sind für ihn eine Farce. Die Transaktionen seien mittlerweile nur noch pseudoanonym, da jeder Wallet über eine Seriennummer verfüge. „Im Finanzsektor gilt der Bitcoin als Gift“, resümiert er.