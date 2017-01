Tipps für einen guten Schlaf

Müdigkeit ist meistens ein Zeichen für einen Mangel an Schlaf, Bewegung, Flüssigkeit, Sauerstoff oder ausgewogener Ernährung. Deshalb:

• Sorgen sie dafür, dass Ihr Kind ausreichend schläft, schicken Sie es also früh genug ins Bett.

• Kinder (und eigentlich alle Menschen) müssen sich ausreichend bewegen. Nicht nur im Sportverein, sondern generell, am besten draußen an der frischen Luft.

• Genügend Flüssigkeit und eine ausgewogene Ernährung sind wichtig, nicht nur um wach und fit, sondern auch, um gesund zu bleiben.

• Lüften Sie regelmäßig, schlechte Luft in Wohnräumen macht müde.

• Morgenmuffel und Langschläfer sollten nicht erst in der letzten Sekunde aufstehen. Mit etwas mehr Zeit am Morgen fällt der Start in den Tag leichter.

• „Abendtypen“ schlafen immer zu wenig, wenn sie in der Woche früh raus müssen. Deshalb sollten sie unbedingt am Wochenende ausschlafen können, um den fehlenden Schlaf nachholen zu können.

• Schläft Ihr Kind trotzdem schlecht und ist morgens müde, suchen

Sie einen Arzt auf. Der kann abklären, ob vielleicht eine körperliche

Ursache zu der Müdigkeit führt oder auch ein psychischer. Stress,

Leistungsdruck und soziale Probleme wirken sich bei Kindern oft so

aus, dass sie am Morgen nicht in die Schule wollen.

• Manche Kinder haben Alpträume, sind Schlafwandler, knirschen mit

den Zähnen oder wachen nachts weinend auf. Auch in diesen Fällen

sollten Sie einen Arzt zu Rate ziehen.