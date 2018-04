Obwohl die Konkurrenz nicht schläft, der Druck ausländischer Weine immer größer wird und der Konsum der luxemburgischen Edeltropfen rückläufig ist, gibt es Grund zum Feiern, denn beim rezenten Wettbewerb Vinalies Internationales gewann Wein made in Luxembourg zwölf Auszeichnungen. Von der Qualität einheimischer Weine konnte man sich auf der 6. Wäikues am Norden, an der 27 Privatwinzer teilnahmen, überzeugen.

Fotos: Marie-Anne Hilger & Chantal Lipperts