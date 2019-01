Die 43. Ausgabe des Weihnachtskonzertes zugunsten von „SOS Villages d’Enfants Monde“ war in diesem Jahr ein ganz besonderer Event. Nicht nur wegen der Anwesenheit von Prinzessin Alexandra, sondern weil das OPL an dem Abend seine neue Glocke vorstellte. Der Erlös des Benefizkonzertes kommt einem Entwicklungsprogramm in Senegal zugute.

Fotos: Thierry Martin