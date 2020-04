Daniel Patricio in Brüssel: Schwere Entscheidungen

Einen schlimmeren Start ins Berufsleben kann man sich kaum vorstellen. Als der Escher Daniel Patricio sein Praktikum im Notdienst des Etterbreeker Krankenhauses absolvierte, wurde er zum Einsatz zur Metrostation Maelbeek beordert. Das war am 22. März 2016. Daniel Patricio machte gerade sein fünftes Jahr Medizinstudium an der ULB. 32 Menschen waren ums Leben gekommen, über 300 teils sehr schwer verletzt. Wo man nur hinsah: menschliche Körper, abgetrennte Gliedmaßen, Trümmer und Fetzen. Und Daniel Patricio stand mittendrin, musste helfen die Opfer zu sortieren in Tote, aussichtslose Fälle, Schwer- und Leichtverletzte und anschließend die Verletzten für den Transport zu stabilisieren.

Knapp vier Jahre später: Daniel Patricio ist in der Zwischenzeit Anästhesist am Brüsseler Hôpital Erasme und muss eine weitere Krise bewältigen. Die Stimme am Telefon klingt noch verschlafen. Kein Wunder. Der junge Arzt hat erst um acht Uhr seinen Dienst beendet und sich nur kurz hingelegt, um bereits um zehn Uhr für unsere Fragen zur Verfügung zu stehen. Müdigkeit ist eh zurzeit ein ständiger Begleiter. „Wir arbeiten in 24-Stunden-Diensten dreimal pro Woche“, erklärt er, und das gesamte Gesundheitspersonal fühle sich immer schwächer. Bereits geplante Urlaube sind auch ins Wasser gefallen, keine Hoffnung auf Erholung also. Dabei ist die Lage im Hôpital Erasme noch nicht so arg wie in Saint Pierre, das hoffnungslos überlastet ist.

Und doch, am Tag unseres Gesprächs waren im Hôpital Erasme nur noch zwei Betten auf der Intensivstation frei. Eines für Covid-Fälle, ein anderes für Nicht-Covid-Patienten. Die ganze Härte der Situation spiegelt sich allerdings in anderen Zahlen wider. Auf der Station einige Etagen höher werden zur Zeit 90 Patienten auf Covid-19 behandelt. Nicht jeder kommt auf die Intensivstation. Die Auswahl wird aufgrund der Vorgaben des Comité d’éthique getroffen. Klartext: Es werden Patienten von der Intensivpflege ausgeschlossen. Aber wie verkraftet ein Arzt solche Entscheidungen? Daniel Patricio zögert einen Moment. Man merkt, dass er nach einer passenden Formulierung sucht, um nicht in den Verdacht der Gefühlskälte zu geraten.

„Ehrlich gesagt, wenn man in solch einer Situation ist, überlegt man nicht lange. Man hat verschiedene Tabellen und Skalen, die bei der Einordnung der Patienten helfen. Und daraus ergibt sich ein mathematisches Ergebnis. Natürlich gibt es Momente, in denen man an seiner Entscheidung zweifelt, aber zum Glück trifft man diese Entscheidungen nicht allein. Dahinter steht ein Corps médical, ein Dienstchef, ein Klinikchef, und in diesem Kreis wird jeder Entschluss noch einmal diskutiert. In diesem Sinn ist es einfacher zu verkraften, weil man weiß, dass man nicht allein über die Zukunft seines Patienten entschieden hat.”

Genau wie 2016 muss der junge Arzt also diesmal wieder abwägen, wer eine Überlebenschance hat. „Wenn es aussichtslos ist, ist es besser, den Patienten auf der Station zu lassen. Das gibt ihm die Möglichkeit, seine Familie noch einmal zu sehen und sich von ihr zu verabschieden. Die Chance hat er nicht mehr, wenn er intubiert auf der Intensivstation liegt.” Patricio erinnert sich an einen Patienten, der kurz vor seiner Intubation noch seine Familie anrief, um sie noch einmal zu sprechen. Schließlich wusste er nicht, ob er die Intensivstation jemals lebend verlassen könne. „Das war wirklich hart zu verkraften.“

Dieses schwierige Umfeld belastet natürlich auch die Mediziner physisch und psychisch. Alleingelassen fühlt sich Daniel Patricio nicht. „Wir haben Zugang zu psychologischer Unterstützung, das wurde uns noch vor Kurzem von der Spitaldirektion in Erinnerung gerufen.“ Genutzt hat er das Angebot noch nicht. Er zieht es vor, zu Hause einen Strich unter das Erlebte zu ziehen, statt den Arbeitstag und die Probleme noch einmal in einem Gespräch aufleben zu lassen. „Ich schließe den Arbeitstag ab und tue etwas ganz anderes. Ich kümmere mich um mein Fahrrad, laufe ein wenig und leere meinen Kopf in der frischen Luft.“ In der Tat, Daniel Patricio ist ein begeisterter Triathlet und hat vor, während und nach den Rennen schon manch schöne Stunden erlebt.

Bleibt die Frage, was ihm am meisten fehlt. Medizinisches Material? Da haben sich die Staffs in der Zwischenzeit an die Notlage gewöhnt und schlagen sich mit dem herum, was zur Verfügung steht. Psychologische Unterstützung? Wird von der Spitaldirektion angeboten, aber die größte Unterstützung scheint die Bevölkerung zu bieten. „Wenn ich abends mein Küchenfenster geöffnet habe und die Nachbarn klatschen höre, bekomme ich schon Gänsehaut. Diese Anerkennung tut gut”, unterstreicht der junge Luxemburger in Brüssel.

Besonders aber fehlt die Zeit zur Entspannung. Zeit, die man mit Familie und Freunden verbringen kann. Daniel Patricio hatte sich darauf gefreut, wie jedes Jahr zu Ostern nach Luxemburg zu kommen um traditionell mit den Eltern und dem Bruder zu feiern und sich mit Freunden zu treffen. Daraus wurde dieses Jahr nichts. Ostern 2020 musste er allein verbringen.