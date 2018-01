Gesagt, getan. Zunächst stellte der Escher Sirup her, der im eben genannten Café vertrieben wurde. Immer mehr Menschen zeigten Interesse und so entschied sich Ben, mehr Zeit in das Projekt zu investieren. Am ersten Prototyp arbeitete er 2013, damals noch in seiner Münchener Studentenbude. Heute befindet sich die Produktionsstätte im oberbayrischen Holzkirchen. Mit einem anderen Unternehmer, der Dressings entwickelt, teilt er sich die überschaubare Manufaktur. Mit drei bis vier Helfern stellt er an einem Wochenende rund 2.000 Liter Konzentrat her. „Wir benutzen nur frischen Bio-Ingwer aus Peru“, versichert er. Die meiste Zeit gehe für das Putzen und Montieren der Maschinen drauf. In einem Jahr kommt der junge Unternehmer auf zirka 17.000 Liter. Sein Produkt, mit dem man verschiedene Cocktails, Schorlen und Tees zubereiten kann, vertreibt er mittlerweile auch in seiner Heimat. „Die Verbindung zu Luxemburg ist mir wichtig“, sagt Kettels. Trotzdem sei er sich nicht sicher, ob er im Großherzogtum denselben Erfolg mit „Ben’s Ginger“ erzielt hätte, da der Markt wesentlich kleiner und dadurch schwieriger sei.

Derselben Ansicht ist Chansel Dervisoglu. „Gerade im Bereich der Gastronomie ist es sehr schwer, sich in Luxemburg einen Namen zu machen. Viele Jungtalente werden übersehen“, ist der 36-jährige Koch überzeugt. Im Ausland stünden alle Türen hingegen offen. Auf seinem Weg nach Nürnberg machte er 25 verschiedene Zwischenstopps, unter anderem im Hotel-Restaurant Dahm, Sofitel, Max+Moritz, bei Luxlait und der Kommerzbank. „Ich wollte viele Erfahrungen sammeln, verstehen wie das Business funktioniert“, erklärt der Bissener. Er hat sich getraut und ein eigenes Restaurant auf Findel eröffnet, das er ein paar Jahre später wieder verkaufte. Vor knapp einem Jahr warf ein Kollege die Idee in den Raum, ein Lokal in einem Kongress- und Tageszentrum in Nürnberg zu eröffnen. „Ich hatte drei Monate Bedenkzeit, dann sagte ich zu“, erzählt Dervisoglu immer noch begeistert.

Seit acht Monaten lebt und arbeitet er nun in Mittelfranken. Täglich kauft der junge Chefkoch auf lokalen Groß- und Asiamärkten ein und lässt sich dort inspirieren. „Ich baue auf einer gehobenen französischen Küche auf und ergänze sie durch einen asiatischen Touch“, verrät der 36-Jährige. Dass er Koch werden würde, stand für ihn nicht immer fest. „Ursprünglich wollte ich Elektriker oder Pilot werden. Mit meinen schlechten Noten hat es mit Ach und Krach dafür gereicht, an der Hotelfachschule angenommen zu werden“, gesteht er.