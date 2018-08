In diesem Jahr nahmen rund 2.750 Kinder aus 56 Gemeinden an der Sportveranstaltung teil. Und wie gewohnt war die Auswahl an Sportarten, die ausprobiert werden konnten, riesengroß. Von Karate und Kunstturnen über Badminton und Tischtennis bis zu Handball und Rugby. Neu war bei der 28. Auflage von „Wibbel an Dribbel“, dass bereits Sieben- bis Achtjährige zu mehr Bewegung motiviert wurden.

Fotos: Thierry Martin