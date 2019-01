In der interaktiven Folge verbergen sich noch viele weitere Referenzen. Sie alle aufzuzählen, käme einer Sisyphusarbeit gleich. Doch allein deswegen würde sich ein mehrmaliges Ansehen (oder Durchspielen) lohnen. „Black Mirror: Bandersnatch“ ist ein spannendes Experiment mit unzähligen Verästelungen und Meta-Ebenen, die teilweise so verflochten sind, dass selbst Drehbuch-Autor Charlie Brookers Kopf beim Schreiben immer wieder zu rauchen begonnen habe, wie er in einem Interview zugab. Während man zu Beginn nur vor banale, binäre Entscheidungen (welche Cornflakes-Sorte, welcher Song, usw.) gestellt wird, holt der Rhythmus unerwartet schnell auf. Er holt einen quasi ein. Ehe man sich versieht, hat man sich im Gewirr eines LSD-Labyrinths verloren. Wer wieder hinausfinden möchte, muss einen Ausweg wählen. Angeboten werden drei große Handlungsstränge: P.A.C., Pax und Toy. Ohne zu viel von der Story vorwegzunehmen, kann man verraten, dass diese Stichworte für Verschwörungstheorie, Wahnvorstellung und Kindheitstrauma stehen. Was bevorzugt man also, und wie weit geht man den bereits ausgelegten Pfad? Manchmal führen die auf der Fernbedienung oder am Controller gewählten Optionen dazu, dass man in einer Sackgasse landet. Für diesen Fall haben die Entwickler eine Art Schleife eingebaut, mit der man an einen bestimmten Punkt der Geschichte zurückkehren und sich umentscheiden kann.

Vielleicht bekommen wir auch einfach das Ende, das wir verdienen?

Fünf Stunden Material sollen insgesamt zur Verfügung stehen. Die meisten Zuschauer sehen nur einen Bruchteil davon. Selbst „geheime“ Ausgänge soll es geben. Ein kleiner Tipp: Dass man tatsächlich am Schluss angelangt ist, erkennt man wie bei gewöhnlichen Filmen am Abspann. Rollen keine Credits am Bildschirm hinunter, hat man es nicht ansatzweise bis zum Ende geschafft. Andererseits: Soll man nicht aufhören, wenn es am schönsten ist? Wenn man die Geschichte mag, die man mitbeeinflusst hat? Aus einem berührenden Familiendrama kann nämlich schnell ein hirnloser Actionstreifen oder ein ekelerregender Krimi werden. Bei „Black Mirror: Bandersnatch“ ist (fast) alles möglich. Aber vielleicht bekommen wir auch einfach das Ende, das wir verdienen. Immerhin haben wir es ja provoziert.

Fotos: Netflix