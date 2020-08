Das passt wie die Faust aufs Auge: Ausgerechnet im Jahr von Pandemie, Lockdown und der Einschränkung der Bewegungsfreiheit hat der „Philosoph der Freiheit“, wie ihn sein Biograf Klaus Vieweg nennt, einen runden Geburtstag. Nächste Woche, am 27. August, vor 250 Jahren wurde Georg Wilhelm Friedrich Hegel in Stuttgart geboren. Er gilt bis heute als Verfechter eines starken Staates. Wie lässt sich dies mit seinem Freiheitsgedanken vereinbaren? Eine aktuelle Frage.

Die Freiheit bedeutet nicht einfach, dass man tun und lassen kann, was man möchte, sondern sie beruht dem schwäbischen Philosophen, der später unter anderem in Heidelberg, Jena und Berlin tätig war, zufolge immer auf der Vernunft. In diesem Sinne schwärmte Hegel auch vom Weltgeist und dessen Endzweck, der Verwirklichung von Vernunft und Freiheit. Er plädierte für einen Rechts- und Sozialstaat mit der Gerechtigkeit als der „Seele der Verfassung“ und argumentierte massiv gegen einen antimodernen, geschlossenen, nationalen Obrigkeitsstaat. Der wichtigste Vertreter des deutschen Idealismus war ein Anhänger der Französischen Revolution und sah in Napoleon „die Weltseele“, „Geschäftsführer des Weltgeistes“ oder „Weltgeist zu Pferde“.

Aber wo führte der Weltgeist hin? In den Blutrausch der Revolution, über den Hegel entsetzt war, in zwei Weltkriege und unzählige andere Kriege? „Wo stünde der Weltgeist heute?“, fragte kürzlich die „Zeit“. In Amerika? Wohl kaum zu glauben, auch wenn der US-Politologe Francis Fukuyma nach dem Ende des Ost-West-Konflikts vom „Ende der Geschichte“ sprach und Hegels Prophezeiung bestätigt sah, wonach der Weltgeist im „Land der Zukunft“ seine Zelte aufschlagen werde. Doch mit Donald Trump als „Geschäftsführer“? Kaum vorstellbar.

Hegels Philosophie von Freiheit und Vernunft ist in der Corona-Krise aktueller denn je.

Wohin reitet der Weltgeist dann? Nach China? Oder in eine digitale Welt, die nur noch aus künstlicher Intelligenz besteht? Die „List der Vernunft“ ist undurchschaubar und realisiert sich schrittweise im Lauf der Geschichte. Der Philosoph Slavoj Žižek sieht sogar in der Pandemie eine List der Vernunft: „Das Virus ist der Weltgeist.“ Hegel behüte! Heilig’s Blechle! Letzteres war in Hegels schwäbischer Heimat im 18. Jahrhundert ein Ausweis für Bettler, mit dem ihnen das Betteln erlaubt wurde. Hegel bezeichnete die Kluft zwischen „hohem Reichtum und tiefster Armut“ als Grundproblem der Gesellschaft. Und dem der Staat entgegenwirken muss.

Wen begleitet der Weltgeist hierzulande? Premierminister Xavier Bettel und seine dreifaltige Koalition? Oder Außenminister Jean Asselborn auf seinen Reisen im Dienste der Humanität? Oder Umweltministerin Carole Dieschbourg im Kampf gegen den Klimawandel? Im aktuellen Krisenmodus genießt die Regierung erhöhtes Vertrauen. Oder versteckt sich der Weltgeist womöglich bei CSV-Fraktionschefin Martine Hansen in der Pferdekutsche, in der sie kürzlich mit einem „Wort“-Journalisten umherfuhr? Beobachter hegen Zweifel: „Wer bitte, soll diese Partei wählen, die nicht einmal von sich selbst überzeugt ist?“, schreibt das „Land“ über die größte luxemburgische Volkspartei, die weiter mit ihrer Oppositionsrolle hadere und wie ein verunsicherter kranker Mann wirke, „der sich irgendwie nutzlos vorkommt“. Und der es nicht gelinge, die Regierung vor sich herzutreiben und den demokratischen Diskurs zu beleben. In den Umfragen rutschten die Christsozialen neuerdings weiter ab.

Doch was sind schon Umfragen gegen das große Ganze! Die Eule der Minerva beginnt ihren Flug auch erst bei der einbrechenden Dämmerung, schrieb einst Hegel und meinte damit, dass die Philosophie erst dann Erklärungen liefern könne, wenn die zu erklärenden Phänomene Geschichte seien. Ähnlich geht es den politischen Beobachtern, die erst im Nachhinein kraft der Wirklichkeitserfahrung die Erkenntnis gewinnen, wohin der Weltgeist reitet. Im Hier und Jetzt aber hat der Einzelne das Recht zu erfahren, warum eine Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie notwendig ist. Aufgabe des Staates ist es, die Freiheit seiner Bürger zu garantieren, weiß Hegel, der 1831 starb, als in Berlin die Cholera grassierte. Und aus Gründen der Vernunft muss der Staat die Willkür begrenzen.