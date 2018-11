Invitée par l’a.s.b.l. Women in business, la créatrice Chantal Thomass était venue au Grand-Duché pour participer – en présence de la journaliste de TF1 Anne-Claire Coudray qui a publié son autobiographie en 2017 – à une conférence pour l’association «Toutes à l’école», revenir sur son expérience et donner des conseils à celles (et à ceux) qui se lancent dans l’aventure entrepreneuriale.

Photos: Thierry Martin