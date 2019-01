Hommage à la môme – La vie d’Edith Piaf:

– am 20. Januar um 20 Uhr im Home in Petingen,

– am 26. & 27. Januar um 20 Uhr sowie am 10. Februar um 17 Uhr in der Al Schmelz in Steinfort,

– am 27. April um 20 Uhr und am 28. April um 17 Uhr im Prabbeli in Wiltz,

– am 9., 10. & 11. Mai um 20 Uhr im Stuedttheater in Grevenmacher,

weitere Termine: www.theatre.grand-ducal.lu

Biedermann und die Brandstifter:

– am 10., 11., 12. 17., 18. 23. & 24. Januar sowie am 1., 2. & 3. Februar (17.30 Uhr) um 20 Uhr im Schloss in Bettemburg,

weitere Infos: www.kaleidoskop.lu