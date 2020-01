„Um bestehen zu können, werden vielleicht irgendwann Grenzen überschritten. Und das macht mir Angst.“ Christophe Schommer

Deswegen müsse – in Luxemburg und europaweit – unbedingt mehr Aufklärungsarbeit geleistet und noch mehr in Ausbildungen in diesem Bereich investiert werden. Und es gibt noch weiteren Handlungsbedarf: Schommer unterstützt das Netzwerk CLAIRE (Confederation of Laboratories for artificial Intelligence Research in Europe). Die Idee: Ein Zentrum zu errichten, das es ermöglicht, Forscher aus ganz Europa zusammenzubringen, den Austausch zu ermöglichen und langfristig an konkreten Projekten zu arbeiten. Und damit einen Gegenpol zu den USA, China und Indien schaffen. Bisher gäbe es in Europa fünf solcher Headquarters, Interesse an der Errichtung eines solchen in der Großregion sei bereits angekündigt worden. Auch auf Gesetzesebene müsse noch vieles passieren, so der Wissenschaftler. „Bereiche wie Medizin oder Militär dürfen auf keinen Fall sich selbst überlassen werden“, da ist sich Schommer sicher. Eine wichtige Rolle spielt auch die Ethik. Kontakt zu Ethikräten pflegt der Professor nicht nur in Luxemburg, sondern auch in Berlin, wo er ebenfalls lehrt. Fragen wie „Braucht es einen hippokratischen Eid oder einen TÜV für Roboter“ müssen ebenso beantwortet werden wie jene, ob und wie Gesetze für Menschen auf Roboter übertragbar sind.“ Die Veränderung des Arbeitsmarktes, die durch neue Technologien und die Digitalisierung kommen wird, müsse ebenfalls stärker thematisiert werden – auch und vor allem auf politischer Ebene. Ein großes Problem sieht Schommer im wirtschaftlichen Wettbewerb. „Um bestehen zu können, werden vielleicht irgendwann Grenzen überschritten. Und das macht mir Angst.“ Gesetzliche Vorlagen könnten jedoch bereits im Vorfeld dabei helfen – insbesondere für autonome Systeme – Grenzen zu setzen.

Die Frage, ob der Mensch denn nun Angst haben muss vor der Künstlichen Intelligenz, dass sie den Menschen kontrolliert oder gar gänzlich ersetzt, verneint er. „Das Ganze liegt in den Händen der Menschen selbst“, so Schommer. Denn, so erklärt er weiter: „Solange K.I. als Hilfssystem agiert und sie auch als solches betrachtet wird bzw. dem Menschen dient, sehe ich keine Gefahr.“